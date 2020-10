Granada, Real Sociedad y Villarreal conocen a sus rivales en la Fase de Grupos de la Europa League

La Real Sociedad se enfrentará al Nápoles, el Granada al PSV Eindhoven y el Villarreal al Qarabag en los duelos más exigentes de los equipos españoles en la Europa League, de acuerdo al sorteo de la fase de grupos celebrado este viernes.

El Villarreal fue el equipo mejor parado, ya que también se enfrentará a Maccabi Tel Aviv y Sivasspor. Por su parte, la Real Sociedad completa su grupo con AZ Alkmaar y Rijeka y el Granada, con Paok y Omonoia.

Estos son los doce grupos de la próxima Europa League

GRUPO A: Roma (ITA), Young Boys (SUI), Cluj (RUM), CSKA Sofía (BUL).

GRUPO B: Arsenal (ING), Rapid Viena (AUT), Molde (NOR), Dundalk (IRL).

GRUPO C: Bayer Leverkusen (ALE), Slavia Praga (RCH), Happoel Beer Sheva (ISR), Niza (FRA).

GRUPO D: Benfica (POR), Standard Lieja (BEL), Glasgow Rangers (ESC), Lech Poznan (POL).

GRUPO E: PSV Eindhoven (PBA), PAOK Salónica (GRE), Granada (ESP), Omonia Nicosia (CHI).

GRUPO F: Nápoles (ITA), Real Sociedad (ESP), AZ Alkmaar (PBA), Rijeka (CRO).

GRUPO G: Braga (POR), Leicester (ING), AEK Atenas (GRE), Zorya Luhansk (UCR).

GRUPO H: Celtic Glasgow (ESC), Sparta Praga (RCH), Milán (ITA), Lille (FRA).

GRUPO I: Villarreal (ESP), Qarabag (AZE), Maccabi Tel Aviv (ISR), Sivasspor (TUR).

GRUPO J: Tottenham (ING), Ludogorets (BUL), LASK Linz (AUT), Slovan Liberec (RCH).

GRUPO K: CSKA Moscú (RUS), Dinamo Zagreb (CRO), Feyenoord (PBA), Wolfsberger (AUT).

GRUPO L: Gent (BEL), Estrella Roja (SRB), Hoffenheim (GRA), Royal Antwerp (BEL).

