Nápoles y Leicester empatan en el duelo de gallitos; victorias de Leverkusen y West Ham

El Nápoles confirmó su condición como uno de los máximos favoritos para alzarse con la Europa League tras lograr este jueves un valioso empate (2-2) en su visita al campo del Leicester, otro de los "gallitos" de la competición. El delantero nigeriano del Nápoles, Victor Osimhen, que firmó los dos tantos del Nápoles en el campo de un Leicester, que no supo defender la ventaja de dos goles (2-0) con las que llegó a los últimos veinticinco minutos de juego, gracias a los tantos del español Ayoze Pérez y Harvey Barnes.



Pero toda la falta de pegada que demostraron los de Luciano Spalleti en la primera mitad, en la que los italianos desperdiciaron varias claras ocasiones, quedó olvidada con el doblete del nigeriano Osimhen, que tras acortar distancias (2-1) a los 69 minutos estableció el definitivo 2-2 a falta de tres minutos para el final.



Un empate que situó al Nápoles en la segunda plaza del grupo C que lidera el Legia de Varsovia, que el miércoles se impuso por 0-1 al Spartak de Moscú con un gol en el tiempo de prolongación del albanés Lirim Kastrati.

Tuvo que remontar el Bayer Leverkusen alemán, que se impuso por 2-1 al Ferencvaros, en un encuentro en el que el conjunto húngaro ya dominaba a los ocho minutos de juego en el marcador (0-1), gracias a un gol del delantero marroquí Ryan Mmaee.



Pero los goles del argentino Exequiel Palacios, exjugador del River Plate, que firmó a los 37 minutos el 1-1 con un espectacular remate, y del jovencísimo internacional alemán Florian Wirtz, de tan sólo 18 años, que firmó en el 69 el definitivo 2-1 permitieron al equipo germano dar la vuelta al marcador.



Liderato que parece destinando en el grupo H al West Ham inglés, que arrancó su andadura con cómoda victoria por 0-2 en su visita al campo del Dinamo de Zagreb. Una victoria que llevó la firmar, como no, del delantero jamaicano Michail Antonio, que sumó su quinto tanto del curso, tras aprovechar a los 22 minutos una fallida cesión del defensa francés Kevin Theophile-Catherine para establecer el 0-1.



Rice fue el encargado de sentenciar el triunfo de los "hammers" tras firmar a los 50 minutos el definitivo 0-2 en una jugada en la que el internacional inglés tras robar el balón en la medular atravesó todo el campo rival para batir al portero del Dinamo de Zagreb Dominik Likakovic.



Un resultado que situó al West Ham al frente de su grupo aunque con los mismos puntos que el Genk belga, que se impuso por 0-1 al Rapid de Viena con un gol de delantero nigeriano Paul Onuachu en el tiempo de prolongación.



Quien no pudo arrancar con victoria fue la Lazio, que cayó por 1-0 ante el Galatasaray con un gol en propia meta del guardameta albanés Thomas Strakosha, que introdujo incomprensiblemente en su portería un fallido despeje elevado de Manuel Lazzari que parecía tener controlado con las dos manos.



Un fallo que no supo aprovechar el Olympique de Marsella del argentino Jorge Sampaoli, que se dejó escapar (1-1) a falta de un minuto para la conclusión un triunfo que parecía tener en sus manos en su visita al campo del Lokomotiv de Moscú.



Pero ni el gol de penalti del turco Cengiz Under, ni la media hora que el equipo francés jugó con un hombre más por la expulsión del defensa Nayair Tiknizyan, evitaron el empate final del Lokomotiv de Moscú, que logró a los 89 minutos el definitivo 1-1 con un tanto del joven centrocampista inglés Faustino Anjorin.