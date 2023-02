Dmitrovic, en Tiempo de Juego: "Me voy a callar para no decir lo que de verdad quería hacerle" al agresor

Marko Dmitrovic supo reaccionar con mente fría cuando recibió una inesperada agresión por parte de un aficionado que saltó al césped durante el PSV - Sevilla de este jueves.

El portero del Sevilla recibió un golpe que no vio venir, se revolvió y tumbó al espontáneo contra el suelo hasta que miembros de la seguridad le echaron del terreno de juego.

Poco después de terminar el partido, en el que el Sevilla logró la clasificación para octavos de final pese a la derrota, fue el propio Dmitrovic quien confirmó en Tiempo de Juego que se encontraba "bien".

Después, explicó su reacción: "Si alguien me ataca, me voy a defender". El agresor "me rozó pero no me consiguió pegar. No me acuerdo mucho de cómo fue pero conseguí tirarle al suelo, hasta que vino la seguridad y se lo llevó fuera del campo".

"No lo voy a dar más importancia a este gesto porque no se merece este tío el protagonismo, y ya lo está teniendo hablando de él, así que nada. Son cosas que pueden pasar en el fútbol, y espero que lo castiguen".

Marko Dmitrovic reduce al espontáneo que le agredió en el Philips Stadion de Eindhoven. CORDONPRESS





"Me voy a callar para no decir lo que le quería hacer, me di cuenta de dónde estoy, y una agresión en el deporte nunca es bonita. Así que estoy contento por haberme tranquilizado en ese momento y dejarle en el suelo hasta que vino la seguridad. Espero que lo castiguen porque una agresión nunca tiene lugar en cualquier deporte".

El serbio terminó dando las gracias al comportamiento de todos los integrantes y la afición del PSV ante el desagradable incidente: "No recuerdo las caras, pero la gente en el campo de cuerpo técnico y jugadores del PSV me felicitaron. Gran afición, gran cuerpo técnico, grandes trabajadores. Seguro que un gran club como el PSV le va a dar lo que merece", finalizó.

Sampaoli: "Se deberían haber tomado otras medidas"

Después, el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, pidió más contundencia contra acciones como la vivida en el Philips Stadion contra Marko Dmitrovic: "Con el episodio del hincha, hablando a las claras, se deberían haber tomado otras medidas porque estos hechos como que alimentan la posibilidad de que se repitan. Cualquier persona se hace partícipe de un espectáculo que solo es de los futbolistas, encima agrediendo a un futbolista. Me parece muy grave lo que sucedió hoy", reflexionó el técnico argentino en la posterior rueda de prensa.