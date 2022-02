Diego Carlos y Montiel, nuevos lesionados en el Sevilla de cara al derbi

"Sabíamos que sufriríamos más de lo que la gente podría pensar pese al resultado de 3-1 que traíamos de la ida. Hemos picado piedra y hemos desmontado a un buen equipo. No hemos marcado y así cualquier detalle hace que el rival se meta en la eliminatoria", añadió Lopetegui en rueda de prensa.



El técnico sevillista recordó las "situaciones muy claras" en ataque de las que disfrutó su equipo "en un campo muy blando". "Pero al no marcar el gol que mereces, en Europa acabas sufriendo y cualquier detalle te deja fuera: al final, es una clasificación celebrada", dijo.



El preparador vasco prefiere "esperar" a este viernes "para valorar" las lesiones de Diego Carlos y Montiel, porque el central brasileño "no abandona el campo porque sí", aunque argumentó que "a pesar de las lesiones, hay que ser capaces de buscar soluciones y complicar en los que sí están en cada momento".