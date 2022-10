El Arsenal vence su partido aplazado ante el PSV y se clasifica para la siguiente fase de la Europa League

A veinte minutos del final fue cuando el suizo Granit Xhaka pudo batir por fin al argentino Walter Benítez para dar el triunfo este jueves ante el PSV Einhoven al Arsenal (1-0), que logró su cuarta victoria y selló su clasificación para la siguiente ronda de la liga Europa.





Disfruta de un momento de ensueño el equipo del español Mikel Arteta que gobierna en la Premier y también, con autoridad, en la competición continental.



Lleva ya ocho victorias seguidas entre ambos torneos el Arsenal que avasalló a su rival en el Emirates Stadium. Solo el meta Walter Benítez evitó un daño mayor en un duelo marcado por el dominio local.



En el duelo de la segunda jornada de la Liga Europa, aplazado en su día por el fallecimiento de la reina Isabel II, el Arsenal confirmó su pase al siguiente tramo del torneo. Le falta confirmar su clasificación como primero de grupo para acceder directamente a los octavos de final y evitar la ronda de dieciseisavos ante un equipo procedente de la Liga de Campeones.



El gol llegó en el 70, cuando en una acción colectiva la pelota llegó a los pies del japonés Takehiro Tomiyasu que centró al área, al punto de penalti donde estaba Xhaka que ejecutó un tiro pegado al palo imposible para el meta argentino.

