El Arsenal sufre su primera derrota del año; Pedro acerca la clasificación a la Lazio

Un gol y una asistencia de Luuk de Jong propició la victoria del PSV Eindhoven ante el Arsenal (2-0) que asegura la clasificación para la siguiente ronda de la Liga Europa del conjunto de Ruud Van Nistelrooy. El cuadro neerlandés provocó la primera derrota del equipo de Mikel Arteta que había ganado todos los partidos disputados en la competición.

Un gol del español Pedro Rodríguez culminó la remontada ante el Midtjylland del Lazio (2-1) que se acercó a la clasificación de la siguiente ronda de la Liga Europa. El cuadro de Mauricio Sarri se situó como líder del Grupo F que completan el Feyenoord y el Sturm Graz. Necesita en la última jornada el representante italiano al menos un punto para amarrar el pase a las eliminatorias, bien como primero o segundo del cuarteto.

Con un gol de penalti pasada la hora de partido, el Union Berlin ganó en el estadio An der Alten Forsterei al Braga (1-0) y se situó a un paso de la clasificación de la siguiente ronda de la Liga Europa. El conjunto del suizo Urs Fischer, líder de la Bundesliga, puja con el conjunto portugués por el segundo lugar del Grupo D. El St. Galloise, inalcanzable para ambos, ya tiene garantizado el liderato y el pase a octavos.

El Stade Rennes desperdició una ventaja de tres goles en el Ulker Stadyumu de Estambul ante el Fenerbahce (3-3) que aplaza la configuración definitiva del Grupo B de la Liga Europa. que se definirá en la última jornada. Tanto el Fenerbahce como el Rennes tienen asegurada su presencia en la siguiente fase de la competición. Y en el tramo final de la ronda de grupos se juegan el primer puesto.

