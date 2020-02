Aplazado al viernes el Salzburgo-Eintracht por amenaza de tormenta

El encuentro entre el Salzburgo austríaco y el Eintracht de Fráncfort alemán, correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa, que ha sido aplazado por amenaza de tormenta, se disputará este viernes a partir de las 18.00 horas, informa la UEFA en un comunicado.

En el mismo precisa que las autoridades públicas de Austria recomendaron la no disputa del choque a la vista de la situación meteorológica que se preveía para la hora del partido, fijado a las 21.00 CET.

Posteriormente, el máximo organismo futbolístico europeo, la UEFA informó de que el encuentro se jugará mañana viernes 28 de febrero, a las 18:00 horas, en el Salzburgo Stadion.

El Eintracht de Fráncfort venció en el partido de ida por 4-1.

