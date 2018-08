Villarreal, Sevilla y Betis ya conocen sus grupos de Europa League

Este viernes se celebró el sorteo de la fase de grupos de la próxima Europa League, que contará con tres equipos españoles. El Villarreal, quinto clasificado en la pasada temporada, salió en el Grupo G junto al Rapid Viena (AUT), Spartak Moscú (RUS) y Rangers (ESC).

El Sevilla (Grupo J) obtuvo un grupo más sencillo y se enfrentará al Krasnodar (RUS), Standard Lieja (BEL) y Akhisarspor (TUR). Por su parte, el Betis terminó la gala en el grupo más complicado (Grupo F) junto al Olympiacos (GRE), Milan (ITA), Betis (ESP) y Dudelange (LUX).

- Grupo A: Bayer Leverkusen (GER), Ludogorets (BUL), Zúrich (SUI) y AEK Larnaca (CYP).

- Grupo B: Salzburgo (AUT), Celtic (ESC), Leipzig (GER) y Rosenborg (NOR).

- Grupo C: Zenit San Petersburgo (RUS), Copenhague (DIN), Girondins Burdeos (FRA) y Slavia Praga (CZE).

- Grupo D: Anderlecht (BEL), Fenerbahce (TUR), Dinamo Zagreb (CRO) y Spartak Trnava (SVK).

- Grupo E: Arsenal (ING), Sporting (POR), Qarabag (AZE) y Vorskla (UKR).

- Grupo F: Olympiacos (GRE), Milan (ITA), Betis (ESP) y Dudelange (LUX).

- Grupo G: Villarreal (ESP), Rapid Viena (AUT), Spartak Moscú (RUS) y Rangers (ESC).

- Grupo H: Lazio (ITA), Marsella (FRA), Eintracht Fráncfort (GER) y Apollon (CYP).

- Grupo I: Besiktas (TUR), Genk (BEL), Malmö (SWE) y Sarpsborg (NOR).

- Grupo J: Sevilla (ESP), Krasnodar (RUS), Standard Lieja (BEL) y Akhisarspor (TUR).

- Grupo K: Dinamo Kiev (UKR), Astana (KAZ), Stade Rennais (FRA) y Jablonec (CZE).

- Grupo L: Chelsea (ING), PAOK Salónica (GRE), BATE Borisov (BLR) y Vidi (HUN).



