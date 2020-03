Ángel Torres se reafirma en que el Getafe no va a viajar a Italia

Ángel Torres ha atendido a los periodistas en la mañana de este miércoles reafirmando la decisión, anunciada en El Transistor, de que el Getafe no iba a viajar a Italia donde este jueves (21:00) debe enfrentarse al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza en la ida de octavos de final de la Europa League.

"Está garantizado que el Getafe no va a viajar a Italia, en lo demás que la UEFA decida", ha asegurado Ángel Torres. Ha respaldado su decisión en el decreto impuesto por el Gobierno que no permite la entrada de vuelos procedentes de Italia. "Si allí tienen suspendida la Liga no vamos a ir nosotros al foco, primero está la salud y luego lo demás", apuntó. "Si vamos no podemos volver, se está planteando cerrar Madrid y vamos a ir nosotros a Milán, es de locos", apostilló.

No teme que a su equipo pueda pasarle factura la decisión y sea eliminado de la competición. "No entiendo por qué se nos va a eliminar, es un estado de emergencia y nosotros hacemos lo correcto". continuó. Además, confirmó que el Inter de Milán les apoya en la decisión tomada y que "por encima de todo está la salud de mis aficionados y mis futbolistas" y por eso no le importaría si al final no se les permite seguir en la Europa League. "No tengo ningún interés en las consecuencias, las tendremos que asumir".

"He convocado una reunión a las 16:15 con el entrenador y los capitanes y les contaré la decisión del club, que la responsabilidad la tengo yo". Esa decisión se comunicará a la prensa en una rueda de prensa a las 17:00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez.

Eso si Ángel Torres ha dejado claro que si la UEFA decide que el partido se dispute en otro sitio lo harán sin problemas. A lo único que el Getafe se opone es a que el encuentro se dispute en Italia. El máximo organismo del fútbol continental aun no ha comunicado qué pasa con el duelo si se disputa en campo neutral o se aplaza.

"UEFA está esperando porque la Roma está en el aeropuerto que tiene el vuelo a las 15:00, pero si no tiene el certificado de regreso, y no lo va a tener porque el Gobierno no puede jugar con esa cosas, me imagino que tendrán que suspender ese partido de Sevilla", confirmó también el dueño del Getafe.