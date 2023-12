Sigue este sábado desde las 18:00 el sorteo de la fase de grupos de la Eurococopa 2024

España conocerá mañana sus rivales en la Eurocopa de Alemania 2024 durante el sorteo en Hamburgo de la fase de grupos de la competición, donde partirá como cabeza de serie a la espera de esquivar posibles "trampas" como las selecciones de Italia, Croacia, Países Bajos, Hungría o Dinamarca.

El sorteo se celebrará en la Elbphilharmonie de Hamburgo, una de las diez sedes, y formará los seis grupos de la ronda inicial. Alemania, como anfitrión, quedará encuadrada directamente como primer equipo del grupo A. España, ganadora de la última Liga de Naciones y campeón del grupo A de la fase de clasificación, partirá desde el bombo 1 junto a Alemania, además de Portugal, Francia, Bélgica e Inglaterra, por lo que no coincidirá con estas en sus primeros encuentros.

Los tres rivales de los de Luis de la Fuente saldrán de cada uno de los otros tres bombos, formados por los resultados de la ronda clasificatoria y su coeficiente. En el 2 estarán Hungría y Rumanía, campeonas de grupo e invictas, por delante de Serbia y Suiza, respectivamente. También Turquía, que acabó por delante de Croacia, además de Dinamarca y Albania, líderes de sus grupos, y de Austria, que fue segunda detrás de Bélgica (F).

Cuadro final del sorteo para la Eurocopa 2024 en Alemania

La selección de Albania que dirige el brasileño y exbarcelonista Sylvio Mendes, Sylvinho, estará en la Eurocopa por segunda vez tras cerrar su grupo como primera, delante de República Checa y Polonia, relegada a la repesca. El tercer bombo incluye rivales tan potentes como Países Bajos, el equipo de Ronald Koeman, que fue segundo del grupo B detrás de Francia. Los neerlandeses fueron eliminados en los cuartos de final del Mundial de Catar, tras caer por penaltis frente a la campeona Argentina.

También estará Escocia, segunda del grupo de España, a la que ganó (2-0) el pasado marzo, junto a Croacia, la selección del madridista Luka Modric, que acabó segunda de grupo detrás de Turquía y fue el rival frente al que España se llevó por penaltis la Liga de Naciones (0-0/4-5) el último junio en Rotterdam.

Eslovenia, Eslovaquia, rival del conjunto español en la primera fase de la anterior Eurocopa, y República Checa, completarán el tercer bombo. Las tres cerraron su clasificación como segundas, detrás Dinamarca, Portugal y Albania. El tercer rival para España saldrá del bombo 4 que incluye a Italia, Serbia y Suiza, junto a los ganadores de los "play-offs", con selecciones como Polonia, Ucrania y Grecia.

Tras la decepción de no estar en el Mundial de Catar 2022, Italia, última campeona de Europa, garantizó su presencia en la última jornada de la fase de grupos con un empate con Ucrania (0-0) y una última jugada polémica por un posible penalti, que no apreciaron ni el colegiado español Jesús Gil Manzano ni el VAR. El once de Luciano Spalletti defenderá el título ganado en 2021, cuando después de eliminar a España por penaltis (1-1/4-2) se metió en la final y derrotó a Inglaterra en Wembley también por penaltis (1-1/3-2).

Serbia y Suiza, segundas de grupo tras Hungría y Rumanía, completarán el cuarto bombo junto a los ganadores de las repescas, que se jugarán entre el 21 y el 26 de marzo con un formato de seis semifinales y tres finales. Los ganadores de Georgia-Luxemburgo y Grecia-Kazajistán lucharán por una plaza, igual que los vencedores de Israel-Islandia y Bosnia/Herzegovina-Ucrania y los que se impongan en los choques Polonia-Estonia y Gales-Finlandia.

La ceremonia de este sábado, amenizada con las actuaciones del tenor Jonas Kauffman y el violinista David Garret, determinará también por sorteo la posición de cada selección en su grupo en la competición, que se jugará del 14 de junio al 14 de julio. Los dos primeros de cada uno de los seis grupos pasarán a octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros. Berlín, Hamburgo, Leipzig, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Gelsenskirchen, Colonia) y Sur (Fráncfort, Múnich y Stuttgart).