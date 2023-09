Macedonia del Norte, 1 - Italia, 1

La era de Luciano Spalleti no empezó de la mejor manera, con un tropiezo ante Macedonia del Norte (1-1) que complica el camino para la clasificación a la Euro2024 tras un partido pobre de la 'Azzurra', que aunque mermada por el estado del campo, no fue lo suficientemente superior a la macedonia.



El partido era para Italia mucho más que un simple partido de clasificación para la Eurocopa. Era el debut de Spalletti a los mandos de la 'Azzurra', y el estreno de Immobile como primer capitán oficial. Los dos eran los protagonistas al inicio del choque y los dos, en diferente medida, lo fueron al final. Estreno dubitativo de Spalletti y gol para el delantero del Lazio.



Era además una partido muy señalado en el calendario, con mucha carga emocional y casi que se presentó como una revancha personal porque fue precisamente Macedonia del Norte la que, hace algo más de año y medio, dejó fuera a Italia del Mundial de Qatar 2022. Dos tropiezos seguidos contra un rival inferior se antojaban demasiados.

No podía pasar, pero pasó de nuevo. Italia no está fuera de la Euro2024, pero se pone el camino cuesta arriba en un grupo en el que no debería tener problemas para acabar entre las dos primeras. Tiene cinco partidos por delante para reaccionar y no volver a encontrarse con una nueva debacle.



No fue un partido fácil, no exhibió Italia un dominio claro, especialmente en una segunda mitad en la que no supo ser lo suficientemente oficiosa y solvente para amarrar la victoria después de haber desbloqueado el partido, tosco y atascado culpa del mal estado del césped.



En el inicio, eso sí, llevó la batuta la nueva Italia de Spalletti. Aunque ligeramente modificada, con el 4-3-3 en lugar de la defensa de cinco de Roberto Mancini, exseleccionador 'azzurro' y actual seleccionador de Arabia Saudí, la alineación del nuevo técnico siguió una línea continuista. Sin demasiadas sorpresas en un once con grandes nombres como Tonali, Barella, Dimarco, Bastoni o Immobile.



Solo tuvo el combinado local un acercamiento por los tres claros de los italianos en la primera mitad. Un testarazo desviado de Bardhi fue lo único que obligó a entrar en tensión a Donnarumma. En el otro área, Tonali se topó con el palo, un remate de Mancini en un saque de esquina salió desviado por poco y un pase raso de Dimarco no encontró rematador con Dimitrievski ya vencido.



Estaba mejor Italia, pero con la misma sensación de este último año, esa de que no es capaz de hacer mucho más de lo poco que propone.



Movió Spalletti piezas en el descanso y sentó a Politano, con el que coincidió en el Nápoles, y dio entrada a Zaniolo, que rápidamente agitó el partido con su potencia y calidad en su pierna izquierda. De hecho, de una jugada por su perfil nació el primer gol del partido. Cazó Barella un balón suelto dentro del área y lo estrelló en el larguero, pero el rechace cayó manso a Immobile, que solo tuvo que amortiguar con la cabeza.



El gol pareció ser suficiente para la victoria ante una Madcedonia del Norte que apenas inquietó. Pero poco a poco fue creciendo a raíz de un disparo lejano de Elmas que animó al público local. Hasta que en el minuto 81, los peores fantasmas de Italia volvieron a aparecer.



Disparó seco Bardhi desde la frontal, en un disparo de falta, y consiguió superar a Donnarumma por su palo, no muy bien colocado el guardameta del PSG. Lo intentó Italia a la desesperada pero no tuvo tiempo. El empate, merecido por el nivel de ambos, cerró el choque. Italia necesita ganar este martes a Ucrania para no complicarse sobremanera la defensa de su corona.

Ucrania, 1 - Inglaterra, 1

Inglaterra, con Jude Bellingham como timón, sustituido a la hora de partido, salió airoso y con un empate en su cita ante Ucrania y dio un paso al frente hacia la fase final de la Eurocopa 2024 de la que se aleja el conjunto ucraniano que ejerció de local en Polonia.

Al término del encuentro, Inglaterra lidera el grupo con 13 puntos y cinco partidos. Segunda es Ucrania, con 7 puntos pero con dos partidos más jugados que la tercera, Italia, la gran beneficiada de este marcador. Los dos primeros clasificados obtienen la clasificación directa para la fase final de la Eurocopa.

Ucrania no tardó en materializar su mejora en el marcador. En el minuto 25, una rápida combinación por el flanco derecho del ataque entre el volante del Girona Tsygankov y el lateral derecho Konoplia, que subía por la banda, habilitó al jugador del Arsenal Zinchenko para que hiciera subir el primer gol de la tarde al marcador.

El partido perdió orden y ganó en intensidad en el último cuarto del primer tiempo. Con los aficionados ucranianos haciendo la ola, Inglaterra volvió a meter a Ucrania en su propio campo.

Inglaterra lo volvió a intentar, esta vez con éxito, en el 40, cuando un pase largo y por alto en profundidad de Kane mal defendido por la defensa ucraniana dejó solo ante Bushchan a Kyle Walker para que el lateral derecho del City marcara el empate.

Los ingleses salieron con ímpetu en la segunda parte. En el minuto 58 Kane pasó el balón a Saka cerca del vértice izquierdo del área ucraniana, desde donde el atacante del Arsenal lanzó un potente latigazo con la izquierda que superó a a Bushchan e impactó en el larguero.

En el minuto 62, depsués de una larga combinación de todo el equipo inglés en terreno de Ucrania, un disparo de Saka desde dentro del área fue interceptado con la mano por un defensa ucraniano. Los ingleses reclamaron penalti, pero el colegiado búlgaro dejó seguir el juego al considerar involuntaria la acción del ucraniano.

En el minuto 70, el partido entró en una nueva fase, con ataques rápidos sucediéndose en ambos lados y sin que ninguno de los dos equipos consiguiera dominar el juego.

El partido siguió sin cambios hasta el final, con Inglaterra llevando la iniciativa y Ucrania intentando sobreponerse al cansancio y salir al contraataque.

Azerbaiyán, 0 - Bélgica, 1

Casi sin querer, con un desvío involuntario a un centro chut de Johan Bakayoko que desorientó al meta Shakhrudin Magomedaliyev, Yannick Carrasco dio la victoria en Azerbaiyán a Bélgica que se asienta como candidata firme a la clasificación para la fase final de la Eurocopa 2024.

A pesar de ser colista de su grupo y de no conocer la victoria, Azerbaiyán demostró haber crecido como selección, en su fútbol, y no ser una comparsa al uso goleada en cada enfrentamiento por cualquier selección.

No es aún una aspirante a un gran torneo pero el equipo de Giovanni Girolamo De Biasi demostró ser capaz de tutear a cualquier rival. También ante Bélgica frente a la que disfrutó de oportunidades claras para poner en cuestión la victoria belga. Solo el meta Koen Casteels, sustituto del madridista Thibaut Courtois, lesionado, evitó el gol local y un panorama más gris para el conjunto de Domenico Tedesco.

De hecho, la fortuna acompañó a los 'diablos rojos' que después de que a los seis minutos se encontraran con el poste en un tiro de Leandro Trossard fueron superados por los locales. Así quedó evidente con una oportunidad de Emin Mahmudov en el 8' al que respondió bien Casteels. O el que tuvo el equipo azerí a la media hora. En un cabezazo desde el punto de penalti de Renat Dadashov. El portero del Wolfsburgo firmó la actuación de la tarde.

Le afectó a Azerbaiyán el tanto encajado, a siete del intermedio y en una jugada afortunada para Bélgica. Bakayoko presionó y robó el balón. Se acercó al área y disparó, raso. Su tiro tocó en Yannick Carrasco que buscaba el desmarque y desvió la trayectoria de la pelota que superó a Magomedaliyev y se adentró en la portería.

Acusó el contratiempo el combinado de De Biasi. No es igual jugar a la espera del fallo de su rival que asumir la iniciativa con la necesidad de marcar. No es lo suyo y Bélgica se encontró más cómoda.

Leandro Trossard pudo sentenciar a la hora de juego pero Magomedaliyev evitó el segundo gol.

El conjunto de Tedesco amarró la victoria. La tercera después de las obtenidas frente a Suecia y Estonia a la que se añade el empate con Austria. Domina ahora con comodidad el Grupo en el que se hunde Azerbaiyán, ya con tres derrotas (Austria y Suecia) y solo con el punto que le proporcionó la igualada ante Estonia.

Otros resultados:

ANDORRA, 0 - BIELORRUSIA, 0

ESTONIA, 0 - SUECIA, 5

KOSOVO,2 - SUIZA, 2

RUMANÍA, 1 - ISRAEL, 1