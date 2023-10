El Israel - Suiza, de clasificación para la Eurocopa, aplazado tras el estallido de guerra

La UEFA ha decidido aplazar el partido Israel-Suiza, de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, ante el estallido de la guerra entre el país y las milicias palestinas de Gaza, que de momento ha causado más de mil muertos a ambos lados del conflicto.



En un comunicado emitido esta noche por el organismo europeo, el encuentro entre israelíes y suizos, del grupo I, fijado para el jueves 12 en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, ha quedado aplazado hasta nuevo aviso.

In light of the current security situation in Israel, UEFA has decided to postpone several matches scheduled to be played in the country.



New dates will be confirmed in due course. More details: ??