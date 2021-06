Unai Simón: "Habré visto mi error siete veces, se me escurre, fue un accidente; no soy el portero del 1-0"

Unai Simón ha hablado este miércoles en rueda de prensa demostrando que tiene más que superado el error que le costó a España el 1-0 en contra frente a Croacia, en los octavos de final de la Eurocopa 2020.

"Tener a los cinco minutos del error a la gente animándote, te da mucha energía, y estoy muy agradecido", declaró el portero. "El fútbol son un cúmulo de aciertos y unos pocos errores. Lo del otro día fue un accidente. Estás uno o dos minutos pensando por qué había pasado, si Croacia no nos había generado una sola ocasión".

Simón explica así la jugada del 1-0: "Es un mal control que yo hago. Me he martirizado un poco, lo he visto unas siete veces. El sol no me molestaba, hago mal el control, se me escurre. Intento darle salida al balón con mi control y fue mala suerte. Un accidente y se puede remediar muy fácilmente".

Reconoce que ese España - Croacia fue un partido "de muchas vivencias en lo personal". Y se le vio celebrar con mucha rabia el tercer gol de España porque se sintió "desahogado con esa rabia que tenía dentro, porque no soy el portero del primer gol que encajamos".

Las virtudes de España en la Eurocopa

Unai Simón destacó dos virtudes de la Selección Española, que espera eliminar a Suiza en cuartos de final: el grupo y la defensa.

Sobre el grupo, puso sobre la mesa el nombre de Luis Enrique: "Luis Enrique nos ha indicado por dónde tenemos que ir. El staff y los jugadores somos uno, y con él estamos muy unidos. Es un orgullo formar parte de este equipo. Lo que me han arropado, dice mucho de los compañeros que tengo. Y en estos torneos pasan los grupos, no las Selecciones... Y nosotros somos un grupo".

Se considera un portero "cada día mejor que el anterior. Cada día es una experiencia nueva". Y la defensa suma, para Unai Simón: "Somos de los equipos a los que menos equipos nos generan. Tenemos mucho el balón y tenemos una defensa que, para mí, es la mejor que puedo tener. Hemos pasado una fase de grupos en la que apenas nos han marcado gol".