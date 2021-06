Rubiales, en COPE: "Nos gustaría el césped un pelín mejor, pero se ha hecho un gran trabajo con La Cartuja"

Luis Rubiales atendió este sábado a Tiempo de Juego desde el Palco del estadio La Cartuja de Sevilla, en la previa del partido de la Selección Española frente a Polonia: "Con ganas, tuvimos un primer partido con dominio y ocasiones, y es nuestro sello. Cuando definamos, nos van a ir las cosas muy bien".

El seleccionador Luis Enrique se quejó del estado del césped tras jugar frente a Suecia, pero Rubiales le quitó hierro al asunto, pese a reconocer que el césped ha estado mejor en otros momentos: "Hay que poner en contexto el trabajo que se ha hecho en un mes con el césped, veníamos de jugar varias competiciones con el césped a un magnífico nivel. Quizás ahora no esté a ese nivel, y nos gustaría que estuviese un pelín mejor, pero está bien y se está haciendo un magnífico trabajo".

Los detalles del acuerdo RFEF - Estadio La Cartuja

Se elige La Cartuja, una vez rechazada la opción de San Mamés en Bilbao porque "había poco tiempo desde lo de Bilbao, que fue una pena por las decisiones que impedían que accediera público, pero teníamos la opción de perder la sede. Así que hicimos la propuesta y en un tiempo récord hemos venido a Sevilla. Hay un acuerdo firmado con La Cartuja por cuatro años, y nos interesaba reforzar este acuerdo. Va a ser la casa de 24 partidos internacionales. Es verdad que hay cosas que podrían haberse hecho mejor, pero no es todo tan sencillo como se ve en ocasiones", detalló Rubiales.

Estadio de La CartujaEFE





Pese a que existían opciones como el Wanda Metropolitano o el Benito Villamarín, "hay cuestiones más fáciles aquí, porque no había final de Liga, ni entrenamientos, y podíamos hacer los cambios que fueran necesarios. En España hay magníficos estadios, pero hay que hacer algunas estructuras. Si conseguimos la candidatura conjunta con Portugal para 2030, seguro que vamos a dar el salto que necesitamos en los estadios españoles".

Sobre las vacunas a la Selección

Después de toda la polémica por la vacunación a la Selección Española, Rubiales aclaró que "el acuerdo con el Gobierno de España fue inmunizar a la Selección. Los que tenían pendiente una segunda vacuna, se les puso. Los que no tenían tiempo, se les puso la monodosis. No queríamos a parte sí inmunizada y a parte no".

Rubiales también aseguró que Álvaro Morata está bien de ánimos: "A Álvaro le he saludado y le he deseado suerte, como al resto. Es un chaval tranquilo, tiene autoconfianza y la confianza de los demás. Estoy convencido, lo va a hacer muy bien. Los datos que dio el mister dicen que muy pocos delanteros están a su altura".