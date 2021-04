Roma, confirmada como sede de la próxima Eurocopa; Bilbao, Munich y Dublín, aún en el aire

La UEFA ha confirmado este miércoles al Estadio Olímpico de Roma como sede de la próxima Eurocopa, después de que el Gobierno italiano haya dado permiso para que dicho campo acoja partidos con un 25 por ciento de asistencia.

"La UEFA ha recibido hoy desde la Asociación Italiana de Fútbol la confirmación del Gobierno italiano de que los partidos de la Eurocopa programados en Roma se llevarán a cabo con espectadores. Las autoridades han garantizado que se llenará al menos el 25% de la capacidad del estadio. Como resultado, la UEFA considera que Roma está plenamente confirmada como sede del torneo", explicó el organismo en un comunicado.

��️ ���� UEFA has today received confirmation that Rome's Stadio Olimpico is guaranteed to have at least 25% capacity for this summer’s #EURO2020 tournament.



Full story: ��