El golazo de Patrik Schick, elegido el mejor de la Eurocopa

El gol de Patrik Schick ante Escocia en la primer jornada de la fase de grupos ha sido elegido como el mejor del torneo. La distancia de 50 metros que lo separaban de la portería y el golpeo seco y de primeras que propició, han sido los motivos que han llevado a más de 800 000 personas a votar por este tanto como el mejor del campeonato.

Schick, además de haber marcado el mejor gol, ha dejado otros cuatro tantos que lo sitúan en la lista de goleadores de la Eurocopa, empatado con Cristiano Ronaldo. El delantero llevó a la selección de la República Checa hasta los cuartos de final.

El único gol español presente en el top 10 de los mejores goles del campeonato, ha sido el de Morata ante la selección italiana en las semifinales, ocupando el séptimo puesto.

?????? After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ????#EUROGOTT@GazpromFootball#EURO2020pic.twitter.com/qBENMPj25b