Eriksen pasará por quirófano para implantarle un desfibrilador automático

La federación danesa ha anunciado esta mañana que después de varios exámenes cardiacos, la conclusión es que Eriksen debería tener en su cuerpo un desfibrilador automático implantable (DAI) y por tanto, será operado próximamente.



Todos los especialistas, tanto daneses como internacionales, han recomendado la intervención y el futbolista danés está de acuerdo. Un momento complicado el que está viviendo el jugador del Inter de Milán y por ello, la federación danesa ha pedido respeto para el futbolista: "Instamos a todo el mundo a darle a Christian y a su familia paz y privacidad por un tiempo".

