Ceferin: "No apoyaría otra Eurocopa multisede, no creo que lo volvamos a hacer"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha asegurado que "no" apoyará la celebración de otra Eurocopa con sedes en multitud de países, como la actual, ya que "no es justo" ni para los jugadores ni para los aficionados, que han tenido que desplazarse muchos kilómetros para disputar o presenciar los partidos. "No lo apoyaría más. Es un desafío demasiado grande. En cierto modo, no es correcto que algunos equipos tengan que recorrer más de 10.000 kilómetros, mientras que otros solo tengan que recorrer 1.000", afirmó en una entrevista a BBC Sport. Londres, Glasgow, Ámsterdam, Copenhague, San Petersburgo, Sevilla, Múnich, Bakú, Roma, Bucarest y Budapest han sido las sedes de la actual Eurocopa, que finalizará este domingo con la final entre Inglaterra e Italia en Wembley (21.00 horas).

"No es justo para los aficionados, que tenían que estar en Roma un día y en Bakú los siguientes, que es un vuelo de cuatro horas y media. Tuvimos que viajar mucho, a países con diferentes jurisdicciones, diferentes monedas, países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, por lo que no fue fácil", apuntó. La idea de una celebración pancontinental en el 60 aniversario del torneo surgió del expresidente de la UEFA Michel Platini. "Fue un formato que se decidió antes de que yo llegara al cargo y lo respeto. Es una idea interesante, pero es difícil de implementar y no creo que lo volvamos a hacer", explicó.

A pesar de todo, Ceferin cree que esta ha sido una Eurocopa "especial". "La recordaré como el inicio de la normalidad y el regreso de la afición. Nunca había visto una Eurocopa tan dramática como esta, con grandes partidos y resultados sorprendentes", subrayó. El máximo mandatario de la UEFA también recordó la "aterradora" imagen del danés Christian Eriksen desplomándose tras sufrir un paro cardiaco en el primer partido de su selección ante Finlandia. "Todos estábamos completamente conmocionados, pero de alguna manera, fue bueno que sucediera en un partido de fútbol de alto nivel porque los paramédicos estuvieron allí en 20 segundos y eso le salvó la vida", señaló. "Gracias a Dios, él está bien. Era importante mostrar respeto por él y el equipo de médicos, que reaccionaron fantásticamente. He visto a los jugadores daneses unirse aún más después de ese incidente, también reaccionaron al incidente de una manera fantástica, especialmente el capitán -Simon Kjaer-, y debo decir que me emocionó su reacción", concluyó.