Así fue la ausencia de Benzema de la Selección de Francia

Karim Benzema se enfundó por última vez la zamarra francesa estampada con su simbólico gallo en un amistoso ante Armenia disputado el 8 de octubre de 2015. Ese encuentro, vencido por 4-0 con dos goles suyos, fue el inicio de una polémica y larga ausencia con la selección que terminó este martes con su convocatoria para la Eurocopa de este verano.



Apartado de la selección desde hace 5 años y medio, Benzema, de 33 años, se perdió se perdió la Eurocopa de 2016, en la que Francia fue subcampeona, y el mundial de Rusia de 2018, en el que "Les Bleus" se consagraron vencedores.



Estos son los principales episodios sobre su controvertida ausencia (81 veces internacional y 27 tantos), iniciada cuando el seleccionador Didier Deschamps lo descartó al estallar el escándalo por la presunta participación del delantero en el chantaje a Mathieu Valbuena.



- El 8 de octubre de 2015 es titular en un amistoso disputado en Niza ante Armenia. En la victoria por 4-0, Marca dos goles y da una asistencia a Antoine Griezmann.



- 13 de octubre de 2015 se hace público el escándalo sobre un presunto chantaje al también internacional francés Mathieu Valbuena, a quien pidieron dinero a cambio de no difundir unos vídeos de contenido sexual, y ponen bajo custodia policial al también jugador Djibril Cissé por supuestamente incitar a Valbuena para que pagase. Cissé queda libre.



- 5 de noviembre de 2015. Un día más tarde de que un allegado de Benzema fuese interrogado, el jugador del Real Madrid comparece ante un juez de Versalles. El delantero resulta imputado y queda bajo control judicial. Ese mismo día Deschamps le deja fuera de la convocatoria para los amistosos ante Alemania e Inglaterra.



- 6/7 de noviembre de 2015. Se suceden las manifestaciones de apoyo a Benzema, desde el Real Madrid hasta la propia Federación Francesa de Fútbol.



- 27 de noviembre de 2015. Valbuena carga contra Benzema, quien supuestamente le pidió que negociase con los chantajistas.



- 1 de diciembre de 2015. El caso adquiere repercusiones nacionales. El entonces primer ministro Manuel Valls defiende que un "deportista que no es ejemplar" no ha de representar a Francia.



- 10 diciembre de 2015. La Federación Francesa de Fútbol suspende al jugador hasta que se aclare su situación judicial.



-31 de marzo de 2016. Una encuesta indica que el 73 % de los franceses no quieren que Benzema vuelva a la selección.



- 13 de abril de 2016. La Federación Francesa de Fútbol anuncia que Benzema no jugará la Eurocopa de ese año, que se disputó en Francia.



- 1 de junio de 2016. Benzema, de origen argelino, se muestra muy crítico con el seleccionador, del que afirma en unas declaraciones que se "ha plegado a la presión de una parte racista de Francia".



- 17 de mayo de 2018 - Deschamps anuncia la convocatoria para el Mundial de Rusia. Benzema sigue ausente, con Griezmann y Mbappé como grandes referentes en el ataque. Francia se proclama campeona del mundo.



- 16 de enero de 2021 - Deschamps asegura que sigue sin perdonar las acusaciones de racismo por parte de Benzema. "No puedo olvidarlo", asegura a la radio RTL. En declaraciones sucesivas durante los meses siguientes elude hablar de si convocará al delantero madridista.



- 30 de marzo de 2021 - Un tribunal de Versalles fija la fecha de juicio contra Benzema, que se celebrará del 20 al 21 de octubre de este año.