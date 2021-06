Tomás Guasch, sobre el papel de España en la Eurocopa: "Vamos sin etiqueta, a lo mejor es hasta bueno"

La Eurocopa está a la vuelta de la esquina y Tomás Guasch ha querido dar su particular visión sobre el torneo y participar en La Porra de COPE con su pronóstico sobre el papel de España.

"La mejor Selección de Europa es Francia. Lo que tenía más Benzema. Favoritísima. La pueden molestar, lógicamente. Yo llevo desde el 66 esperando a Inglaterra, por ejemplo. Dos veces Portugal, difícil pero buen equipo. Los clásicos como Italia o Alemania, no sé. Francia en primer lugar y España, pues no sabría deciros. Es posiblemente la Selección menos pomposa en cuanto a nombres y puesta en escena de los últimos años pero no llevamos jugadores de waterpolo. Ahora mismo nos dicen que quedamos semifinalistas y alguno lo firmaba, yo no. Me gusta jugar, arriesgar, y a ver qué pasa. Vamos sin ninguna etiqueta, a lo mejor hasta es bueno".