Poli Rincón: "Francia y Alemania, para mí, son favoritas para ganar la Eurocopa"

Poli Rincón, comentarista de Tiempo de Juego, ha dado su pronóstico sobre la Eurocopa donde cree que "Alemania o Francia son favoritas" pero que "me gustaría que España fuese la campeona".

Este es su pronóstico:

"Yo creo que hay unas selecciones que son las favoritas de todos. En las que estará Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal… Las que al fin y al cabo seguramente van a pasar de la primera fase. Mi deseo es que sea España la que gane la Eurocopa porque, además de que quiero a mi país y quiero a mi Selección, me gustaría que fuera España la campeona. Pero, si quitamos a España de la ecuación, para mí son Francia, gran candidata, Alemania y, luego puede haber selecciones como Bélgica, Países Bajos o Italia, que siempre compiten muy bien en las fases finales. Por lo tanto, mi deseo es que sea España la campeona y, si no, lo que os he comentado. Dicho esto creo que va a ser una Eurocopa extraordinaria, magnífica, que va a haber mucho ambiente y que va a haber partidos extraordinarios y que hay un grupo de la muerte entre Francia, Alemania y Portugal donde alguna de las mejores selecciones puede quedar fuera pero eso ya lo veremos. Dicho esto, quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de COPE, que lo vivamos extraordinariamente, que lo disfrutemos muchísimo y a ver si Dios quiere que al final España sea campeona de la Eurocopa".