Marcos López: "¿Mi favorita? Para todo el mundo es Francia, pero para mí la favorita es Portugal"

La Selección española afronta esta Eurocopa entre las dudas y con las incógnitas que plantea el nuevo proyecto de Luis Enrique. Sobre ello, Marcos López, experto internacional de la Cadena COPE, ha valorado la situación de España y ha pronosticado en La Porra de COPE quién será el campeón del torneo.

"España es una incógnita. Nadie sabe lo que va a pasar. Esperamos lo mejor, sin duda. Queremos que los nuestros ganen, faltaría más. Pero no tenemos una estructura clara, ha habido cambios en la convocatoria. Creo que podemos ser, incluso, hasta la Selección revelación si lo hacemos bien porque nadie tiene muy claro cuál es el plan de los españoles. Veremos. Esperemos un grupo fuerte, unido, con mucha determinación, donde no haya jerarquías y todos vayan a una. Si hacemos eso, si Luis Enrique consigue eso, competiremos. Si no, aumentará la presión y no irá bien. Pero siempre esperamos lo mejor. ¿Mi favorita? La de todo el mundo es Francia pero me encanta el grupo que tiene Portugal. Le han dado forma, está Cristiano arriba pero tienen muchos jugadores con creatividad, con talento, jugadores líderes como Rubén Días, creo que los portugueses lo pueden hacer bien. ¿Favoritos? También Francia o Alemania, Inglaterra siempre es favorita pero no terminan de conseguirlo, aunque ahora tiene buenos jugadores como Foden o Sancho pero, si tengo que decir uno, Portugal. Veremos a ver. Solo espero divertirme viendo jugar a los portugueses y viendo ganar a los españoles".