Manolo Lama: "España no está entre los favoritos, pero es nuestro equipo y tenemos que remar con ellos"

El narrador deTiempo de Juego, Manolo Lama, ha valorado cómo llega la Selección a la Eurocopa y, además, insta a que toda la afición anime a España en esta nueva edición del torneo.

“Cuando empieza un gran torneo como la Eurocopa todos tenemos que estar ilusionado con una Selección como es España. El equipo de Luis Enrique es muy joven, no tiene mucha experiencia y no está entre los favoritos, pero es nuestro equipo, es nuestra Selección y todos tenemos que remar con ellos. Hay que darles tiempo. Yo voy a adelantar una cosa: la Selección es capaz de ganar a cualquier equipo, y repito, a cualquier equipo, pero también es verdad que debido a esa inexperiencia, puede pinchar también con cualquiera. Vamos a ir, como diría el Cholo, partido a partido, vamos a intentar pasar la primera fase y luego ya sabemos que cuando llegan los cruces, eso ya es una lotería. Hay que intentar asentarnos, sacar un buen once e intentar conseguir la victoria porque favoritos, para mí, primero es Francia, segundo Portugal y en segunda línea los belgas, los ingleses y los alemanes, que aunque no están muy bien, son alemanes. España estaría en el tercer escalón a la hora de poder pronosticar quién se va a llevar esta Eurocopa. España, Italia… las pongo juntas en ese tercer escalón.