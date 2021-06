Juanma Castaño: "No tengo ni idea de cómo estará la Selección en la Eurocopa, creo que llegaremos a cuartos"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, ha dado su opinión sobre cómo llega España a la Eurocopa y quién cree que saldrá vencedor del torneo.

"Ya está aquí la Eurocopa y llegan los pronósticos y las grabaciones que luego se muestran para ver cómo nos equivocamos. Aquí va el mío que, para no ser distinto al de otras ocasiones está marcado por el pesimismo. Fui pesimista en 2008 y ganamos, fui pesimista en 2010 y ganamos, fui pesimista en 2012 y ganamos, después fui pesimista en 2014 y nos la metimos en todas las competiciones así que a saber qué sucede en esta ocasión. ¿Mi pronóstico? No tengo ni idea. No sé quién va a jugar, no sé cómo va a jugar esta Selección y no tengo ni idea de cómo va a salir Luis Enrique así que le doy como mucho cuartos de final. Para mí, que esta Selección llegue a cuartos de final es un éxito. ¿Favorita? Voy a decir Bélgica porque como todos los expertos llevan veinte años diciendo que Bélgica va a ganar algo, espero que de una vez Bélgica gane algo ya y pueda levantar un título y además, así, a ver si Hazard se recupera anímicamente. Así que España en cuartos, campeona Bélgica".