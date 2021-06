Guille Uzquiano: "El sitio natural de España está en los cuartos de final, no llegar sería una decepción"

La Selección española comienza la Eurocopa siendo una incógnita y con la duda sobrevolando la concentración de España. A pesar de ello, Guille Uzquiano, experto en fútbol internacional, ha querido dar su pronóstico sobre el resultado que obtendrá España en esta Eurocopa y si puede o no salir campeón el equipo de Luis Enrique.

"Sinceramente no soy muy optimista con esta Selección, que es verdad que ganó 6-0 a Alemania hace un año pero después ha sufrido con equipos mucho peores en el parón de marzo. Es verdad que puede ganar con cualquiera y perder con cualquiera. Creo que el sitio natural de España son los cuartos de final, España está entre los ocho favoritos para ganar la Eurocopa y creo que sería un éxito alcanzar esos cuartos de final. Todo lo que sea no llegar a esos cuartos de final sería una decepción así que, si tengo que mojarme, creo que España llegará a cuartos de final. Y luego, favoritos, hay un ramillete que creo que están por delante de España como Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra quizás, pero me voy a mojar con otro que es Bélgica. Han llegado a semifinales del último Mundial, tienen una gran generación de jugadores en su mejor momento, es verdad que Hazard no ha hecho una gran temporada pero Lukaku, Courtois o De Bruyne sí que han hecho muy buen año y llevan mucho tiempo jugando juntos en la Selección. Con Roberto Martínez como entrenador, quizá sea sorpresa, no está entre los primeros favoritos, pero yo me la voy a jugar con Bélgica como campeón".