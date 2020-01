Zidane: "James y Bale no aparecen y desaparecen, tenían molestias, pero ya están para jugar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha atendido a los medios en la previa del encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Unionistas en Salamanca.

IMPORTANCIA DE LA COPA

"La máxima concentración. Sabemos que es una competición que es importante como todo lo que estamos haciendo. Estamos preparados para hacer el partido mañana".

¿MÁS MENTAL QUE DEPORTIVO?

"Eso no es verdad. Todos los jugadores empezaron, yo el primero, empezaron con dificultades en los campos, nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados para cualquier partido y sabemos dónde vamos a jugar. A lo mejor son 15-20 años atrás, pero jugamos en todos los campos del mundo".

¿JAMES Y BALE?

"El otro día tenían molestias, pero los dos han entrenado con normalidad".

¿ODRIOZOLA?

"Tiene la opción para salir, pero todavía no es oficial, vamos a esperar".

¿QUEDARSE CORTO EN EL LATERAL DERECHO?

"Todo puede pasar. La opción de Álvaro que puede salir, no es oficial. De todas formas yo no voy a quitar a uno para meter a otro. Tenemos una plantilla muy larga. Lo hemos hablado. Por el tema de Vallejo, veremos, no hay nada que pueda volver de momento".

¿DECLARACIONES MBAPPÉ?

"Él es el ejemplo. Todos somos ejemplo para los que juegan el fútbol. A alguno le he gustado cómo yo jugaba al fútbol".

¿MERCADO INVIERNO?

"No sé, no creo, pero puede pasar. Hasta el 31 puede pasar cualquier cosa".

¿A UN FUTBOLISTA DE ÉLITE DA PEREZA?

"Estamos aquí para lo que nos toca. El partido de mañana es de Copa del Rey y vamos a dar todo. Sabemos dónde vamos a jugar, el rival…el deber es estar preparado. En cada entrenamiento tenemos que estar preparado para también este tipo de partidos y la importancia del partido es la máxima".

¿FORMATO PARTIDO ÚNICO?

"Por mi experiencia en Francia se juega a un partido. La costumbre era la que yo tenía era esa. Aceptamos lo que nos toca".

¿REINIER?

"Lo que sabemos es que es un jugador del Real Madrid, para el futuro, pero no está aquí con nosotros. Hay que ir paso a paso, pero la idea es de un jugador futuro y cuando llegue aquí ya veremos lo que hacemos. Seguramente vaya con el Castilla".

¿DESTACAR REINIER?

"Como todos los jugadores de Brasil es técnicamente muy bueno. Vi los vídeos , pero voy a esperar a que venga aquí. Lo mismo que ha pasado con Vini, Rodrygo, Militao…"

¿MÁS DE 1.000 PASES DEL BARÇA?

"La importancia es que todos los equipos quieren ganar y cada uno tiene su forma de hacerlo. Cada club tiene su forma de ganar".

¿AREOLA?

"Como siempre, no te voy a decir nada, lo siento".