Xavi: "Me voy satisfecho con el juego, pero no con la contundencia en las áreas"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se refirió a la falta de "contundencia" como la causa de los problemas de su equipo para superar (3-4) al Intercity en el debut en Copa del Rey, un problema que ya sufrieron ante el Espanyol.

"Nos ha pasado un poco como contra el Espanyol. No hemos sentenciado, hemos estado bien en el juego, hemos llegado al área, pero en ataque fallamos mucho. En nuestra área no hemos estado bien tampoco", apuntó en rueda de prensa en el Rico Pérez.

El equipo culé encontró la respuesta alicantina de un rival de la Primera RFEF que, con tres goles de Solde, mandó el duelo a la prórroga. Para Xavi, el problema del Barça en los últimos dos partidos es de eficacia y no de juego. "No nos podemos ir contentos, hay que ser más contundentes", afirmó tras sellar el pase a octavos.





???? Xavi, en rueda de prensa:



?? "Me voy satisfecho con el juego, pero no con la contundencia en las áreas"



?? "Sobre la sanción a @lewy_official no nos queda otra que obedecer"



??#PartidazoCOPEpic.twitter.com/4C8jg52fIx