Xavi: "Si no igualas en intensidad al Athletic en San Mamés, estás muerto"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó la eliminación copera a manos del Athletic Club (3-2) en cuartos de final y dijo que no calificaría la derrota como un fracaso, pero si alguien lo considera así, confía que les "sirva para aprender".



"La intensidad del Athletic nos ha superado en los duelos, en cada pelota, para ellos siempre era la última. San Mamés tiene esto, si no das el máximo en estas situaciones es muy difícil. Hemos ido ganando paciencia, hicimos el gol, estuvimos mejor por fases, pero por resumir, nos han ganado por la intensidad", analizó el técnico culé.

"Ha sido un Athletic excelente, ordenado, bien trabajado. A nosotros nos ha costado y al final encontramos el gol de Pedri, parecía que era nuestro momento pero llegó el penalti. Hay momentos que si tiene que salir cara o cruz tocará cruz siempre", añadió Xavi en rueda de prensa.

El entrenador blaugrana reconoció que viven "momentos difíciles", pero prefirió ser optimista. "No nos queda otra que trabajar y trabajar. Ahora nos queda la Liga y la Europa League. Tenemos que intentar recuperarnos rápido porque son dos golpes duros, dos títulos perdidos en una semana", manifestó.

Preguntado por Ansu Fati, el preparador catalán no pudo avanzar ninguna información. "Veremos mañana cómo está. Se le ha visto afectado pero veremos mañana el diagnóstico". "Otros como Piqué, el mismo Pedri que ha acabado fundido, han terminado tocados", espetó.

"¿Fracaso? A mí la palabra fracaso no me gusta. Si esto es un fracaso, que nos sirva para aprender. Vamos a intentarlo de nuevo, a recuperar la gente porque nos quedan dos guerras. Logramos el empate 'in extremis' y ahí no nos hemos impuesto. Quiero felicitar al Athletic porque en muchos momentos ha sido mejor que nosotros y más con este entrenador que te exige muchísimo. Ya lo dije después del sorteo, era un rival muy duro", recordó.

En relación al penalti que dio el triunfo a los vascos, Xavi no quiso juzgar la mano. "No voy a valorar la jugada de Jordi Alba. No voy a valorar el trabajo del árbitro. Valoro el mío como entrenador y el de mis jugadores. Ahora no gano nada con valorar la jugada", sentenció.

Por último, Xavi comentó que el 'caso Dembélé' no ha tenido nada que ver con la derrota: "No creo que haya afectado este tema. Es un jugador importante, claro que sí, pero no ha afectado. Es un tema del club, mío, de todos, aquí no tomamos decisiones unilaterales. Ya lo hemos hablado", finalizó.