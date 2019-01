El Valencia, a remontar, con el futuro de Marcelino de nuevo en juego; el Getafe, con ventaja en Valladolid

El Valencia recibe al Sporting de Gijón en Mestalla en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, obligado a remontar el 2-1 adverso de la ida para no ahondar más en la crisis deportiva en la que está inmerso ante un rival, que tras ganar en la ida, busca la clasificación.

Aunque el club valenciano, a través de su director general, Mateu Alemany, reconocía la pasada semana que el torneo copero no es una prioridad para la entidad, lo cierto es que tras el último empate en casa ante el Valladolid, caer en esta eliminatoria ante un rival de Segunda División podría ser un golpe anímico importante.

Tanto Alemany, como el presidente, Anil Murthy, respaldaron de nuevo a Marcelino junto con el propietario del club, Peter Lim, en una reunión celebrada este lunes en Singapur.

En el plano meramente deportivo, el técnico no podrá contar con los lesionados Geoffrey Kondogbia y Gonçalo Guedes, ni con Michy Batshuayi, quien, pese a entrenar este lunes con sus compañeros, está a la espera de que se cierre oficialmente su salida al Mónaco y Marcelino confirmó que no irá convocado.

Los rojiblancos tratarán de marcar un gol que complicaría ya mucho al Valencia dar la vuelta a la eliminatoria pero tanto entrenador como jugadores son conscientes del potencial de un rival que está teniendo muchos problemas para marcar, algo similar a lo que le sucede al Sporting.

El Valladolid no se rinde y peleará por remontar el 1-0 que consiguió el Getafe en el choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey para volver a disputar unos cuartos de final que no juega desde el curso 2006/07.

Han pasado muchos años desde que el cuadro pucelano superara los octavos y ahora tendrá que intentarlo con un gol en contra y ante un equipo que se encuentra en su mejor forma del curso tras colocarse en la sexta plaza de LaLiga Santander el pasado fin de semana.

Aunque la Liga es la prioridad del conjunto blanquivioleta ya que el objetivo es lograr la permanencia, y mejor antes que después, "la competición del K.O." siempre "ilusiona", tal y como reconoció en la previa del primer choque ante el Getafe el técnico del Real Valladolid, Sergio González.

El técnico catalán no comparecerá ante los medios hasta esta tarde, cuando explicará sus intenciones de cara a esta cita, en la que podría seguir dando minutos a sus jugadores menos habituales y repetir, en una elevada proporción, el once que utilizó en el Coliseum Alfonso Pérez. También podría dar entrada a titulares como Rubén Alcaraz o Nacho Martínez, que no podrán jugar en Liga por sanción.

El Getafe, por su parte, intentará alargar un inicio de semana magnífica con su victoria en Villarreal en LaLiga Santander. Ganó 1-2 en un estadio en el que casi nunca había obtenido buenos resultados y escaló hasta una meritoria sexta posición para acabar la jornada en puestos europeos.

Sólo tres días después, volverá a la carga para intentar sellar su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey y regresar a los números de la temporada 2014/15, la última en la que estuvo presente en esa eliminatoria de la competición.