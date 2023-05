Unzué dio una charla a Osasuna antes de la final

El exfutbolista y exentrenador de 56 años Juan Carlos Unzué, a quien se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2020, dio una charla a los futbolistas y cuerpo técnico de Osasuna, club de la ciudad en la que nació, Pamplona, minutos antes de que salieran al calentamiento para la final de la Copa del Rey que disputan contra el Real Madrid.



Unzué jugó en la cantera del equipo rojillo hasta llegar al fútbol profesional y defendió dicha camiseta en las dos últimas temporadas antes de retirarse en 2003.

Unzué ha dado una charla en el vestuario antes de la final de la #CopaDelRey.



?? ¡Eres todo un ejemplo, Juan Carlos!#CuestiónDeAlma | #RealMadridOsasunapic.twitter.com/N4vYlzTwXh — C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 6, 2023



El exportero también formó parte del Sevilla durante siete años (1990 a 1997) y aprovechó los prolegómenos de la final de Copa que se disputa en La Cartuja para presentar su documental "Unzué. El último equipo de Juancar" en el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio sevillista, y alzar de nuevo la voz para pedir más ayudas a los afectados por la ELA.



"Tenemos una Ley ELA bloqueada desde hace un año. ¿Qué razón puede haber cuando estaban todos de acuerdo? No entiendo que no lleguen esas ayudas. Siento que deberían ser estatales, pero tenemos un país que funciona por comunidades (autónomas). Galicia, desde enero, ofrece hasta 12.000 euros al año a los afectados. El mismo partido gobierna en Castilla y León, a 200 kilómetros, y dicen que no", lamentó durante la presentación del documental.



Un Unzué que quiso estar presente en un día histórico para su Osasuna y, en su silla de ruedas, quiso dar una emotiva charla a jugadores y cuerpo técnico antes del encuentro.



"¡Eres todo un ejemplo, Juan Carlos!", compartió Osasuna en sus redes sociales junto a cuatro fotos del momento.