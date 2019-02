Solari, sobre el rendimiento de Marcelo: "Marcelo es 100% madridista; trabajamos para sacar lo mejor de todos"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, evitó entrar a juzgar el partido de Marcelo en el Camp Nou, en la ida de semifinales de la Copa del Rey, cuando fue preguntado por el rendimiento del lateral: "Marcelo es 100% madridista, pone al Madrid siempre por delante y trabajamos para sacar lo mejor de todos."

Se va contento con la imagen y con el empate a uno: "Hemos visto un partido bonito, vistoso, con alternancias. Las comparaciones (con semanas anteriores) son infructuosas, hoy hemos visto a un grupo que trabaja en serio. Es un resultado abierto".

Se queda con las ocasiones creadas: "No digo que quizás mereciéramos la victoria, pero hemos tenido ocasiones para un segundo gol, así que nos vamos satisfechos".

Asegura que no le sorprende Vinicius, que ha vuelto a desbordar por la banda izquierda: "Vinicius no me sorprende porque lo conozco". A Lucas Vázquez, autor del 0-1, le ha calificado como "solidario y valiente".

Y se niega a hablar del próximo derbi, el sábado ante el Atlético de Madrid: "Vamos a ir paso a paso, nos quedan días de trabajo para el derbi, y todavía nos queda una rueda de prensa previa para hablar de ese partido. Acabamos de terminar uno."