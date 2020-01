Simeone: "Tuvimos varias pero no pudimos marcar; la responsabilidad es absolutamente mía"

Diego Simeone salió con un mensaje claro a la rueda de prensa posterior a la eliminación copera del Atlético de Madrid ante la Cultural Leonesa: la falta de gol.

"Nos quedamos fuera de una competición muy buena. Felicitamos al rival. Nosotros, a mirar para dentro", dijo Simeone, en primer lugar, recordando que "siempre hubo momentos complicados en toda la temporada" y lamentando que "no tuvimos la contundencia que necesitamos tener. Tuvimos varias, pero no pudimos marcar y la responsabilidad es absolutamente mía", afirmó entonando un 'mea culpa'.

Se habla de un momento complicado en el Atlético de Madrid, pero Simeone se reconoce con ganas de seguir trabajando para mejorar: "Me siento con ganas de trabajar como desde el primer día en que llegué; no me cambiaron las ganas ninguno de los penales; tengo grandes futbolistas, tengo una plantilla importante y seguramente los resultados nos acompañarán en breve", apuntó.

Preguntado por si cree que puede existir un cambio de ciclo, respondió que en el Atlético de Madrid "nosotros no tenemos otra opción que trabajar".

Y volvió a insistir en la carencia de gol: "No pudimos ser concretos de cara a gol. Tuvimos cinco o seis. Felicité al míster de la Cultural porque me gustó el partido que hicieron, siguiendo el plan que habían hecho con el Huesca, han rotado mucho y metido mucha gente fresca en ataque".

Saúl: "Ni la afición ni el club merece algo así; tenemos que hacer más autocrítica"

Después, Saúl, en la zona mixta del Reino de León, pidió autocrítica de puertas adentro en el Atlético de Madrid: "Esta eliminatoria nos duele mucho, tenemos que estar más unidos que nunca. Lo de hoy no ha sido el Atlético de Madrid, ni la afición ni el club merece esto. Cuando competimos con un equipo igual o inferior, sufrimos, nos hacen correr, nos cansamos más... En siete años, nunca había pasado esto. No quiero decir por qué, pero creo que es de todos hacer más autocrítica y más orgullo".