Simeone: "Ninguno de nosotros está haciendo una buena temporada, diría que es regular o mala"

El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, felicitó este jueves, tras la victoria de su equipo ante el Arenteiro en la Copa del Rey, a los jóvenes del filial -Pablo Barrios y Alber- porque están aportando “energía pura” y la “sangre” rojiblanca.



“Los chicos vienen trabajando muy bien, es una pena que Carlos no pudiera participar porque también nos hubiera ayudado por el cansancio acumulado. Estamos siguiendo a muchos porque son energía pura, sangre del Atlético de Madrid, y los necesitamos. Tuvimos la suerte de contar con Lucas, Theo, Koke, Saúl...futbolistas que hacen que suba la competencia de los más grandes y ahí está Pablo”, declaró en rueda de prensa.



Simeone afirmó que el resultado final no reflejó lo sucedido en el campo porque “el andar no fue tan fácil” ante un Arenteiro que tiró de “ilusión” para crearle problemas a su equipo: “Me gustó el partido, con barro, trabajo y el penalti fallado porque son situaciones que nos ponen a prueba”.



El técnico argentino elogió a Carrasco, autor de dos goles, y a Álvaro Morata pese a las múltiples ocasiones que erró.



“Él -Carrasco- sabe lo que lo quiero, lo que exigimos. Ninguno de nosotros, hasta el día, estamos haciendo una buena temporada, diría de regular a mala. Ahora tenemos la oportunidad de mejorar porque ilusión y ganas tengo, además de buenos futbolistas como él. Vino del Mundial con ganas y está trabajando muy bien. Más allá de los goles, ha trabajado mucho en el partido”, indicó.



“Morata ha hecho un grandísimo esfuerzo y tuvo muchísimas ocasiones, eso es lo más importante. Tiene gol, es nuestra referencia absoluta en la delantera y ojalá que siga en esta línea”, subrayó.