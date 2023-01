Simeone: "Ceballos tenía que haber sido expulsado, pero a nadie le importa"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, analizó la eliminación del equipo rojiblanco tras caer ante el Real Madrid en la prórroga de los cuartos de final de la Copa del Rey: "El Madrid empezó a jugar en la segunda parte, suele jugar bien. Defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrygo". Simeone criticó la actuación arbitral por la posible expulsión de Ceballos tras una entrada en la frontal del área cuando ya tenía una tarjeta amarilla: "Antes del gol podría haber sido la expulsión de Ceballos, que marca el partido y pasa inadvertida pero no le importa a nadie, es una jugada concreta que les puede dejar con diez. No pasó y no le importa a nadie".





El entrenador argentino elogió la actitud de su equipo y habló de los meses que le quedan, solo con la participación en LaLiga: "Dimos todo lo que teníamos y eso nos deja tranquilos. Contra el Madrid siempre llevamos los partidos a la dificultad. Tenemos solo la competencia de LaLiga, a esperar terminar bien el año y analizar todo. Hay que trabajar con alergía y entusiamos, al máximo, desde que llegué hasta que me tenga que ir. Seré siempre el mismo hasta ese día que llegará en algún momento".

Crítica arbitral

Simeone fue a hablar con el árbitro, Soto Grado: "Con mucho respeto le pregunté, porque pasó en el partido de San Sebastián que a Álvaro no le cobró ninguna falta en todo el partido. Le dije si tenía algo contra Morata. Entiendo que muchas veces se suele tirar. Y me dijo: 'Tú sabes que Morata alguna vez exagera su caída, pero me comí la falta', que no cobró y por la que tuvo que salir Morata por el golpe éste".



"Pero son decisiones. A nadie le importa lo que no pasó. Siempre hablamos de algo que nos pasó. Ceballos pudo ver amarilla, no la vio. Savic pudo ver amarilla, sí la vio. Estamos mal con el resultado, pero contentos y orgullosos por cómo compitieron", explicó Simeone, que rechazó que la actuación arbitral haya sido "decisiva".

"El Real Madrid fue superior de cara al gol en los momentos más importantes que se encontró con el partido. Tuvimos alguna situación de Griezmann, la de Carrasco, la de Memphis debajo de la portería... Pero cuando compiten de esta manera hay pocas cosas que reclamar al equipo e intentar seguir de esta manera", expuso.



"Por diferentes circunstancias, posiblemente no llegamos a esta tanda de penaltis que no se sabe cómo habría terminado. El equipo compitió para merecer algo más que no obtuvo, porque no apareció en el resultado", valoró.