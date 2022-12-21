Sigue la segunda ronda de la Copa del Rey en directo: Cinco encuentros, en directo

EQUIPOS CLASIFICADOS TERCERA RONDAPRIMERA DIVISIÓN: Elche, Getafe, Mallorca, Athletic, Espanyol y Villarreal.SEGUNDA DIVISIÓN: Cartagena.PRIMERA RFEF: Intercity.SEGUNDA RFEF:AT. SAGUNTINO - RAYO VALLECANO (19.00h)MÉRIDA - DEP. ALAVÉS (19.00h)NUMANCIA - SPORTING (19.00h)IBIZA ISLAS PITIUSAS - EIBAR (19.00h)LEVANTE - ANDORRA (19.00h)JUVENTUD TORREMOLINOS - SEVILLA (21.00h)CORIA - REAL SOCIEDAD (21.00h)ARNEDO - OSASUNA (21.00h)ARENAS CLUB - REAL VALLADOLID (21.00h)LOGROÑÉS - ALBACETE (21.00h)CEUTA - IBIZA (21.00h)PONTEVEDRA - TENERIFE (21.00h)