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      COPA DEL REY | SEGUNDA RONDA

      Sigue la segunda ronda de la Copa del Rey en directo: Cinco encuentros, en directo

      Cinco equipos de Primera División (Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Osasuna, Valladolid) se miden hoy a equipos de menor categoría que buscan la sorpresa.

      Campo Mérida

      AD Mérida

      Cope.es

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 18:34

      EQUIPOS CLASIFICADOS TERCERA RONDA

      PRIMERA DIVISIÓN: Elche, Getafe, Mallorca, Athletic, Espanyol y Villarreal.

      SEGUNDA DIVISIÓN: Cartagena.

      PRIMERA RFEF: Intercity.

      SEGUNDA RFEF:

      AT. SAGUNTINO - RAYO VALLECANO (19.00h)

      MÉRIDA - DEP. ALAVÉS (19.00h)

      NUMANCIA - SPORTING (19.00h)

      IBIZA ISLAS PITIUSAS - EIBAR (19.00h)

      LEVANTE - ANDORRA (19.00h)

      JUVENTUD TORREMOLINOS - SEVILLA (21.00h)

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      CORIA - REAL SOCIEDAD (21.00h)

      ARNEDO - OSASUNA (21.00h)

      ARENAS CLUB - REAL VALLADOLID (21.00h)

      LOGROÑÉS - ALBACETE (21.00h)

      CEUTA - IBIZA (21.00h)

      PONTEVEDRA - TENERIFE (21.00h)









      Radio en directo COPE
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      La Tarde

      Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

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      Directo La Tarde

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