Setién: "¿Fichar a un nueve? Estamos hablando y considerando ese tema, pero todavía tenemos que madurar mucho"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha atendido a los medios en la previa del encuentro que medirá al club blaugrana con el Ibiza este miércoles en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA MAÑANA?

Las circunstancias son las que son y tenemos que adaptarnos. Hay muchas cosas que nos gustaría hacer y no vamos a poder, aunque lo intentaremos. Hay que considerar que el rival está muy bien y que lleva un campeonato extraordinario y ahora lleva una racha de seis partidos sin perder y no nos va a poner las cosas fáciles. Va a ser complicado, duro y las condiciones añadidas van a igualar muchas cosas.

¿NUEVE?

Es verdad que estamos hablando y considerando ese tema, pero todavía tenemos que madurar mucho más. No me preocupa demasiado. Me preocupa el partido de mañana, el del Valencia y ya iremos hablando con la dirección deportiva y veremos lo que será más conveniente.

¿DESCANSAR MESSI?

De momento tengo que ver el entrenamiento, aunque tengo una idea prevista, pero tengo que ver el resto de jugadores y perfilar un once competitivo y equilibrado.

¿SALIDA DE JUGADORES?

Mientras que estén aquí cuento con todos. Todos los jugadores que hay me valen y no he pensado en ningún jugador que pueda salir.

¿CONDICIONAR CAMBIO DE SISTEMA Y ONCE?

No hay lugar para los errores. Es cierto que si piensas a largo plazo, que la competición sea a un partido está muy bien, pero a veces son un poco trampa. Quizás sea mejor para nosotros que sea a doble partido. Tengo que pensar en este partido y en el futuro. Seguramente haya jugadores que tengan descanso.

¿DEMBÉLÉ?

Sin duda va a ser un jugador importante, que no ha tenido continuidad, pero va a ser muy importante para el equipo. Estamos seguros que nos va a ayudar muchísimo.

¿TRANQUILO CON EL FILIAL?

Aun necesito tiempo para valorar a todos los jugadores que puedan incorporarse del filial. Poco a poco los iremos conociendo, mantener una conversación con el entrenador del filial. Quiero dotarme de toda la información posible.

¿IMPORTANCIA A LA COPA?

A mí siempre me ha gustado, cuando la jugaba y cuando la veo desde fuera o entrenador. Es una competición muy bonita y trataremos de ganarla, al igual que acabar primeros LaLiga e intentar ganar la Champions.

¿FORMATO?

Hay veces que enfrentar estos partidos es una incertidumbre. El fútbol da muchas sorpresas y esto hay que contemplarlo. No hay error posible, yo quiero seguir y supongo que ellos también. Nos adaptamos al formato.

¿LE HA PLANTEADO A MESSI QUE NO VA A JUGAR?

A nadie se le puede escapar quien es Leo Messi. Cuando quiera algo, no solo con Messi, sino con cualquier jugador, intentaré convencerle lo que es lo mejor. No soy un entrenado que imponga nada, intento convencerlos y me suelen hacer caso

¿NETO O TER STEGEN?

Pueden jugar uno u otro en cualquiera de las competiciones

¿DAR DESCANSO O SEGUIR CON LA DINÁMICA?

Es un partido especial mañana, nos gustaría seguir con la misma dinámica. Está claro que no es lo mismo que juegue un jugador u otro, pero lo que pretendemos es que siempre sea igual. No es lo mismo que juegue Messi que otro jugador, es obvio. En conceptos estamos encantados, luego hay un pase malo, un control malo…pero después los que estén mejor dotados técnicamente veremos otras cosas. Independiente de quien juegue, queremos que se vean esos conceptos.

¿FICHAR AHORA O EN VERANO?

Es un tema que no puedo contestar. He hablado algunas cosas, pero no hemos concretado nada. Son temas que son internos y es preferiblemente que no me preguntéis porque no os voy a decir nada.

¿EMERSON?

Es un futbolista que lo conozco bien y estoy viendo su progresión. Es un muchacho que va mejorando día a día. Ya le vamos conociendo al igual que al resto de futbolistas del Barça que están en otros equipos.

¿ARTURO VIDAL?

Es un chaval extraordinario, al igual que resto de los muchachos. De lo que más nos ha sorprendido es de lo receptivos que están y le dije que estaba encantado de que todo lo que habíamos hablado lo habían intentado en el campo.

¿CÓMO SE SIENTE MÁS CÓMODO MANEJANDO EL BALÓN O QUE LE APRIETEN ARRIBA?

Estamos preparados para todo. La intención del Granada al comienzo fue apretarnos arriba, pero estuvimos lúcidos e hicimos una salida muy buena. Si te van a apretar arriba siempre te van a dejar espacios. Si se repliegan atrás, hay muchos metros a la portería.