Iraola: "El Betis se ha ganado ser favorito por su trayectoria esta temporada"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que el Betis, para la semifinal de la Copa del Rey, se ha ganado ser "favorito por la trayectoria" que lleva toda la temporada, aunque admitió que sueñan con eliminarlo y poder acceder a la final.



"Espero un Betis como el que llevamos viendo toda la temporada. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que quiere someter al rival, sobre todo en el apartado ofensivo, con nombres diferenciales y capacidad para hacer goles. Es un equipo que tiene facilidad en ataque y laterales muy ofensivos", dijo Iraola, en conferencia de prensa, tras el entrenamiento vespertino.



"Se han ganado ser favoritos por la trayectoria que llevan durante toda la temporada. Esto al final es una competición distinta y al final solo quedan cuatro equipos, nosotros somos uno de ellos y estoy convencido de que vamos a tener opciones y que vamos a poder hacerles daño también. Los otros partidos que hemos jugado contra ellos, a pesar de empatar uno y perder otro, creo que el equipo ha dado la cara y han sido equilibrados, con alternativas para ellos y nosotros", comentó.



Sobre su preferencia de ganar el partido de ida o dejar la portería a cero para la vuelta, Iraola fue tajante.



"Si me das a elegir, prefiero ganar. Eso es así y más con el cambio de normativa que han tomado este año. Ya no se premia tanto el gol fuera de casa. Ahora se trata de ganar y de meter más goles que ellos. No se trata de irte con la portería a cero", confesó.





????? Rueda de prensa de Andoni Iraola en la previa del partido de ida de las semifinales de Copa ante el @RealBetis.#VamosRayo#SigamosSoñandohttps://t.co/jMAMHwu2TR — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 8, 2022



"El aficionado puede sentir algo parecido a lo que sentimos nosotros, que es un poco de nervios, incertidumbre, alegría por estar aquí y un punto de ilusión. Aunque somos conscientes de que jugamos ante un buen rival, de alguna manera, con un porcentaje más pequeño o más grande, soñamos con eliminar al Betis y estoy convencido de que los aficionados también se sienten así", dijo.



"Tenemos que ser los que hemos sido hasta ahora, durante toda la temporada, y que no nos pueda la situación. Quiero que se vea el mismo Rayo que se está viendo hasta ahora y si es así puedes ganar o perder, pero nos iremos satisfechos", concluyó.