Piqué: “Más que rejuvenecer la plantilla, necesitamos jugadores que puedan hacernos ganar títulos"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué ha reconocido que el club necesita fichar jugadores que puedan hacerles "ganar títulos", sobre todo después de lo ocurrido en Anfield, donde vivió "una de las experiencias más tristes" de su carrera deportiva, con la goleada del Liverpool (4-0) que les dejó fuera de la final de la Liga de Campeones.

"Obviamente los años pasan y los jugadores como yo ya tenemos una edad, por lo que hay que fichar jugadores y los que estamos nos acabaremos yendo. Pero, más que rejuvenecer la plantilla, lo que necesitamos son jugadores que puedan hacernos ganar títulos", dijo Piqué en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey.

Sobre el único fichaje confirmado para la próxima temporada, el centrocampista holandés Frenkie de Jong, el defensa avanzó que "tiene un gran nivel para competir con los mejores". "Estoy convencido de que puede ser de gran ayuda la próxima temporada", confió, antes de analizar lo ocurrido hace 17 días en Anfield

"Fue una de las experiencias más tristes en nuestras carreras como jugadores. Tratamos de jugar con el estilo del Barça, pero una veces es más fácil y otras más difícil. A veces no podemos jugar como queremos, hay que tener en cuenta que el otro equipo también juega. Nosotros siempre queremos jugar con el estilo del Barça, como hemos aprendido a jugar en las categorías inferiores, pero no fue posible tener el control del balón y no pudimos hacerlo", rememoró sobre aquel encuentro.

Respecto al Valencia, su rival este sábado en el estadio Benito Villamarín, subrayó que "ha hecho una segunda vuelta muy buena, llegando a semifinales de la Liga Europa y clasificándose para la próxima Liga de Campeones". "En líneas generales ha hecho un gran año y sabemos de la dificultad que tiene. Competiremos al máximo e intentaremos adelantarnos en el marcador para ganar la final", zanjó.