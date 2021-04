De Marcos, tras la derrota ante la Real: "Es un palo muy gordo para nosotros"

Oscar de Marcos, jugador del Athletic Club, expresó su decepción tras perder la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad (1-0) y aseguró que la derrota es "un palo muy gordo" para un equipo rojiblanco que "tenía mucha ilusión" en conquistar este título.

"Era un partido que llevábamos mucho tiempo esperando y nos veíamos capaces de sacarlo adelante. Confiábamos en que iba a ser así, pero no ha podido ser y es un palo muy gordo para nosotros", confesó el futbolista ante las cámaras de Tele5 a la conclusión del encuentro.

El defensa añadió que "las finales son muy dolorosas cuando las pierdes" y que "da igual contra quien sea el rival". "Duele mucho y hoy es su día triste para nosotros", apostilló.

De Marcos aseguró además que han "echado de menos" el apoyo de sus aficionados, "en las buenas y en las malas", y lamentó no haber podido darles una alegría para aliviar "la situación" que atraviesa la sociedad en general.

Por último, admitió que, en su opinión, el árbitro acertó en la jugada del penalti de Iñigo Martínez sobre Portu que decidió la final. "Creo que sí. No la he visto repetida, pero en directo me ha parecido", reconoció De Marcos.