Marcelino: "Los hechos son irrefutables y que aquí se jugó poco es un hecho"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, dijo que "los hechos son irrefutables" y "que se jugó poco" en San Mamés, en la ida de la semifinal de Copa ante el Valencia que se cierra este miércoles en Mestalla, "es un hecho". Marcelino respondió así, en la rueda de prensa previa al partido, a las palabras del técnico del Valencia, José Bordalás, quien, también en su comparecencia previa al encuentro de este martes, se quejó de que en Bilbao ha habido "un intento de condicionar" el choque de vuelta: "En mi caso creo que no he querido, en ningún caso, condicionar el partido de vuelta. Relaté en el pospartido una serie de hechos que acontecieron y una situación de horarios que es evidente. Esto es muy fácil. Del domingo al miércoles hay tres días y no cuatro. Y somos el único equipo de los cuatro (que están en semifinales) que jugamos los dos partidos (de la eliminatoria) en esta situación. Esos son hechos irrefutables", recordó el técnico del Athletic.



Marcelino aseguró que, cuando recordó que se había jugado "poco" en la ida, "en ningún caso estaba infravalorando el estilo del rival", porque "que se juegue más o menos no depende del Athletic ni del Valencia, sino de que el árbitro defienda determinado tipo de situaciones".



"Lo demás es fútbol, cada equipo utiliza un estilo y a mí me merece el mismo respeto el estilo del Barça que el del Valencia, por hablar de dos de los últimos partidos que hemos jugado", subrayó un Marcelino que aseguró que no estar "pendiente de las declaraciones del otro entrenador", sino de lo que debe hacer su equipo "para intentar ganar".



En ese sentido, reconoció que el Athletic tiene que jugar este miércoles "un partido bastante mejor que en San Mames" en la ida. "Aunque a nivel defensivo lo hicimos bien, en ataque y contraataque tenemos que proponer más", avanzó, considerando que, tras el 1-1 de la ida y al jugarse la vuelta en Mestalla, "si a alguien se le puede considerar favorito" en la eliminatoria "es al Valencia".



No obstante, puso en valor a su plantilla por haber alcanzado ya cuatro finales en poco más de un año y triunfos como los de esta temporada ante el Barcelona y el Real Madrid en Copa o el Atlético de Madrid en la Supercopa. "Lo que están haciendo estos futbolistas tiene un mérito incalculable", aseguró. Pero avanzó que llegar a una nueva final "va a ser muy difícil" porque "el Valencia es muy buen equipo y tiene una plantilla muy buena" con jugadores entre los que destacó como más "determinantes en el contraataque" a "Carlos (Soler) y a (Gonçalo) Guedes".



Para superar a un rival así, Marcelino pidió a los suyos "ilusión, ambición y convencimiento de que hay que ser mejores para ganar", y en lo futbolístico, "querer el balón, tomar la iniciativa, creación, posesión y ritmo al juego a través de combinaciones. Tenemos que ser más constantes en el juego", resumió de cara a un partido que espera "de mucha intensidad en el duelo, con bastantes interrupciones y muchísima disputa".



Por último, Marcelino desveló que no preparará los lanzamientos de penalti porque cree que no enviaría el "mensaje correcto" a sus jugadores. "No me gusta prepararlos. Es una tontería. Si los preparamos el mensaje a los futbolistas no es el correcto", consideró.