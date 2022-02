Marcelino y el horario de Copa: "Es una pregunta para LaLiga si trata igual al Athletic que al resto"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, subrayó que después del empate del pasado miércoles en San Mamés frente al Valencia en la ida de la semifinal de Copa va a "aparcar" este torneo "hasta la vuelta" y a "centrarse en la liga", en primer lugar en el partido de este lunes en Mallorca.

"Venimos de una muy buena racha en la liga y ganar este partido nos colocaría en una situación óptima en la tabla. Es muy importante y como tal debemos de tomarlo", recalcó el asturiano en la rueda de prensa previa a esta cita que cerrará el lunes (21.00 horas) la vigésimo cuarta jornada.

??? @Marcelino, ante la importancia del #RCDMallorcaAthletic de mañana:



??? "Ganar nos coloca en situación óptima en la clasificación"



??? "Es muy importante. Hemos entrado en el segundo tercio de competición y estamos bien. Tenemos que seguir así"#AthleticClub ?? pic.twitter.com/AZubEOb5IT — Athletic Club (@AthleticClub) February 13, 2022

Marcelino avanzó que, en función de sus sensaciones en el último entrenamiento, podría contar con Yeray Álvarez. El central tiene una lesión en la rodilla derecha "en principio menos de los que se preveía con el dolor tan agudo" que le obligó a ser sustituido en el descanso del choque copero.

"Quizás para mañana sea muy apurado y prevalecerá la salud sobre la necesidad. Veremos si está o no, pero en un corto espacio de tiempo estará", comentó el técnico, quien desveló también que Alex Petxarroman estaría disponible tras dar negativo en un primer control después de cumplir la cuarentena por covid.

Quienes no podrán ser convocados a causa del coronavirus son Oscar de Marcos y Ander Capa, que se suman a la baja ya conocida del sancionado Iñigo Martínez.

Sobre los otros dos lesionados, Unai Vencedor y Nico Williams, Marcelino comentó que el centrocampista evoluciona "muy favorablemente" y hoy empezará a trabajar con sus compañeros, mientras que el extremo también progresa de su lesión muscular aunque no jugará los próximos partidos.

Acerca de su rival, destacó que el Mallorca "tiene buenos números" en su estadio y que equipos como "Sevilla, Betis o Villarreal no pudieron ganar" en el Visit Mallorca.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es un equipo difícil de batir en su casa, pero nuestra única mentalidad debe ser hacer lo máximo posible para ganar. Es lo que nos debemos exigir", añadió el técnico, confiado en que su equipo repita las "muy buenas respuestas" que tuvo frente a Rayo Vallecano o Espanyol después de sendos partidos de Copa.

Sobre el torneo copero, Marcelino comentó que aún tiene "la esperanza" de disputar la vuelta de semifinales contra el Valencia "en igualad de condiciones" que su rival para lo cual, como propuso la pasada semana, se deberían modificar los horarios con el fin de equilibrar los periodos de descanso previos al partido.

"Si LaLiga no quiere es un problema que tendrá LaLiga con el Athletic, no con Marcelino. Es una pregunta para LaLiga si trata igual al Athletic que al resto de clubes. Yo no puedo perder el tiempo en eso. Me fijo en el presente y lo que vamos a intentar es ganar el partido de Mallorca", insistió.

Por último, acerca de sus declaraciones después del partido de Copa en San Mamés, cuando señaló que le recordó más a un partido de Regional que a una semifinal, aclaró que se refería "al tiempo de juego" no a la propuesta de José Bordalás.

"Respeto por igual el estilo del Valencia, el Mallorca o el Madrid. Lo único que dije es que se jugó muy poco y que creo que la responsabilidad es del árbitro. Cada equipo elige el estilo que quiere su entrenador y respeto absolutamente a Bordalás, al Valencia como club, a su equipo y a su afición", recalcó.