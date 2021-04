Los árbitros de la final de Copa, en rueda de prensa: igualdad de sexos, nervios, falta de aficionados, VAR...

Además de las declaraciones habituales de los entrenadores y algunos de los jugadores en la previa de un partido, el trío arbitral de la final de Copa que se celebra este sábado en La Cartuja entre Real Sociedad y Athletic Club respondieron las preguntas de la prensa.

Xavier Estrada Fernández, árbitro principal, arbitra por primera vez una final de Copa: "el éxito es estar en la final", dijo, al tiempo que señaló varios aspectos que pueden ser clave.

Uno de ellos, la gestión emocional: "Y no solo por parte de los equipos, sino también la nuestra. Quien la sepa manejar, tendrá mucho ganado. Tenemos que estar centrados el tiempo que dure el partido".

Otro, la ausencia de público: "Quien se siente árbitro, lo quiere y sabe que lo que necesita un terreno de juego es que haya afición y ambiente. Quienes hayan vivido una final saben que es un día festivo", dijo para responder a la presión que puede suponer la presencia o ausencia da aficionados en las gradas: "A partir de aquí, la presión se la pone cada uno. Es un partido para disfrutar al mil por cien".

Asegura que, pese a su experiencia, la final ya ronda en su cabeza desde que los dos equipos se clasificaron.

Su asistente, Roberto Alonso Fernández (cuarta final para él) lamenta que no haya público: "Un derbi vasco con público sería mejor".

Y puso el acento en el uso del VAR, que ha transformado la forma de arbitrar: "El VAR te va a dar ayuda. Ahora somos mucho más comunicativos. Se revisa absolutamente todo, otra cosa es que la decisión que tomemos no sea la que se espera. En algunos aspectos, ha cambiado la forma de trabajar y de comunicarnos".

El deseo de Porras Ayuso: "Que no sea noticia que una mujer esté aquí".

Para la colegiada Guadalupe Porras Ayuso también será su primera final de Copa. Además, será la primera mujer que arbitra una final: "Estoy muy contenta, con sensaciones buenas. Ojalá haya un día en que no sea noticia que una mujer esté aquí, en que no haya distinción entre hombre o mujer, que llegue ese partido en el que no miremos quién está en la banda por lo que es, sino por lo que hace", deseó.

Por su parte, Estrada Fernández también pidió que llegue el momento "no muy lejano en que no haya que mirar la procedencia de los colegiados, y que cualquier árbitro pueda arbitrar a cualquier equipo, y no poner en duda la honorabilidad del árbitro, aunque el error exista".