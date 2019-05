Jaume, en Tiempo de Juego: "Soñaba de pequeño ganar un título con el Valencia"

El portero del Valencia Jaume Doménech ha manifestado, tras la victoria de su equipo (1-2) en la final de Copa frente al Valencia que "soñaba de pequeño con ganar un título con el Valencia porque" es "valencianista de toda la vida" y le emociona que su "nombre ya está en la historia del club para siempre".

Jaume afirmó que "en el descanso, Marcelino dijo que" tenían "que continuar fuertes, apretando, porque habría ocasiones para marcar otro gol, como así ha sido".

El guardameta, que exclamó que "¡la Copa se viene para Valencia!", espera "celebrar con la familia y con toda la gente que espera mañana en Mestalla" este título logrado en el Benito Villamarín.

"Tememos muchas ganas de agradecerles que no nos dejaran caer cuando al comienzo de la temporada las cosas no nos iban tan bien", recordó Jaume.

El centrocampista Carlos Soler, por su parte, se confesaba "mareado de tanta celebración" tras un partido "complicado", ya que "el Barcelona te somete. En la segunda parte, ellos han estado mejor pero la Copa es del Valencia" porque "en la primera, de tres ocasiones" ha "metido dos".

"Ahora mismo no me acuerdo de la jugada del segundo gol. Creo que estaba en desventaja con Jordi Alba pero me he sentido fuerte. Llevaba mucho tiempo esperando algo así. Esto es un sueño", agregó el jugador che.