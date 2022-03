Iraola: "Creemos que podemos conseguir la remontada"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que tienen "una ilusión increíble" puesta en la Copa del Rey y aseguró que, aunque son conscientes de la dificultad de ganar en el Benito Villamarín, están confiados en poder "conseguir la remontada" y pasar a la final.

El resultado de la ida, en Vallecas, fue adverso (1-2) para el Rayo, por lo que para buscar una plaza en la final tocará remontar sabiendo que en esta ocasión los goles en campo visitante no cuentan doble. "El Betis está rindiendo a un nivel muy alto, aunque vienen de perder el derbi, que después de tanto resultado positivo es el primer partido que pierden. Nos conocemos bien. Es el cuarto partido que vamos a jugar esta temporada. En los tres anteriores no hemos sido capaces de ganarles pero competimos todos", comentó.



"Nosotros tenemos que salir a ganar. Todo lo que no sea eso no nos vale. Ellos cuentan con esa ventaja, como les pasó en el partido del Zenit. Nos creo que ninguno cambie su forma de jugar por haber un gol de diferencia. Ambos sabemos a lo que jugamos y habrá que hacer ajustes. Según vaya pasando el partido, si tenemos que asumir riesgos, lo tendremos que hacer", confesó.



El técnico vasco apuntó que a nivel de motivación "no es un partido difícil de preparar" porque el premio que hay en juego es muy gratificante. "Solo con el ambiente que va a haber en el Villamarín y con la posibilidad real que existe de poder jugar la primera final de Copa en la historia del Rayo no tienes que achuchar mucho al jugador. Todos, sabiendo que es muy difícil y que hay que hacer algo muy complejo, en el porcentaje que sea, creen que podemos conseguirlo", señaló.

"Es una ilusión increíble. Es una oportunidad única para todos los que estamos en el club. Tenemos que exprimir las opciones que tenemos al máximo, que cuando pite el árbitro no nos podamos arrepentir de nada. Pasar o no ya dependerá del acierto y los errores nuestros y del rival, de muchas cosas, pero que nosotros demos todo lo que tengamos y que eso sea lo único que cuando pite el árbitro no nos podamos reprochar", declaró.



Con la máxima ilusión por este partido está también la afición del Rayo, que sueña con ver a su equipo disputar la primera final de Copa de su historia. "A la afición del Rayo hay que mandarle siempre mensajes de gratitud. Gracias por habernos acompañado en el camino. Me estoy acordando de Guijuelo o del campo del Bergantiños. Tuvimos desplazamientos complejos y gente apoyando desde el principio. Ellos han creído tanto como el grupo de jugadores que podíamos hacer algo muy bonito en la Copa o por lo menos yo lo he sentido así desde dentro", concluyó.