Iñaki Williams, tras la victoria del Athletic: "He llegado para algo"

El delantero hispano-ghanés Iñaki Williams gritó al final del partido en el que el Athletic se clasificó para la semifinales de la Copa del Rey al derrotar al FC Barcelona: "he llegado para algo".



Se refería el mayor de los Williams a que este mismo miércoles llegó de la Copa de África, donde este martes quedó eliminada su selección Ghana, al final de la primera fase.



"He llegado, he llegado para algo, he llegado para algo", decía Iñaki en un video colgado en la red social X por el club rojiblanco.



Williams llegó tras un viaje de 6.000 kilómetros desde Abidjan, la capital de Costa de Marfil, desde donde se desplazó en avión a Bilbao vía París para llegar al aeropuerto de la capital vizcaína en torno a la 11.00 de la mañana de este miércoles.



El mayor de los Williams no fue titular, pero entró en el minuto 59 y fue el autor del gol que desequilibró definitivamente el encuentro en el descuento de la primera mitad de prórroga, en el minuto 106.



Fue el 3-2 del 4-2 que cerró en el minuto 121 su hermano Nico, que compartió con Iñaki tras el choque una alegría similar.