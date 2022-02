Hugo Duro: "Es un penalti como un castillo, es clarísimo"

El delantero del Valencia Hugo Duro considera que la jugada del minuto, su caída en una disputa con Daniel Vivian en el área del Athletic Club, "ha sido un penalti como un castillo" que podía haber desnivelado a su favor el empate a uno final del encuentro.



"Creo que es un penalti como un castillo. Me traba por detrás y me tira al suelo. Me parece clarísimo. En directo me ha parecido penalti clarísimo, el típico en el que te arrolla el defensa. No se ha querido complicar el árbitro", ha dicho el jugador che a los micrófonos de DAZN tras el encuentro.



Ya sobre el partido, ha apuntado que su equipo ha: "empezado bien hasta minuto 35, que han empezado a superarnos y ha llegado su gol". "En la segunda parte reaccionamos, llegó el 1-1 y podíamos haber metido algún gol más", añadió.



Para Hugo Duro, en un choque como el de hoy, que "es una semifinal", siempre "hay tensión, intensidad y vamos todos fuerte". Aunque considera que el partido "ha sido limpio, dentro de lo que es el fútbol".



Hugo ha dedicado el gol a "un niño pequeño que me sigue desde que estoy en el filial, muy del Getafe". "Era su cumple, es una maravilla de persona y me alegro mucho de haberlo metido y habérselo podido dedicar", se congratuló.