Guardiola recuerda a los jugadores del Barça que ganaron la Copa de 2012: "Eran unos putos asesinos"

Barcelona y Athletic se han enfrentado tres veces en las últimas doce finales de la Copa del Rey. En una de ellas, Pep Guardiola dirigía al Barcelona. Aquel 25 de mayo de 2012, el Barça ganó 0-3 a un Athletic que, pese a venir con muy buenas sensaciones, no pudo hacer nada ante el equipo azulgrana en el estadio Vicente Calderón (Madrid).

Casualmente, fue el último partido para Guardiola como entrenador del Barcelona: "Ese día había en mí una cuestión personal emotiva más acusada que en otras finales, pero intenté mostrarme frío", recuerda en una entrevista concedida a TV3.

Al salir al césped, vi tensión en la cara de los jugadores del Athletic. "Los del Barça parecía que iban a jugar un partido amistoso. Estaban habituados, sabía que ganarían".

▶ En exclusiva per a TV3, l'exentrenador del @FCBarcelona_cat, @PepTeam, ha recordat així de contundent els jugadors que van guanyar la Copa del 2012, el seu últim partit com a tècnic del Barçahttps://t.co/LRubsr3U9I — TV3.cat (@tv3cat) April 14, 2021

Final sentenciada en el minuto 25

Pedrito marcó en el minuto 3; Messi, en el 20’ y Pedrito volvió a marcar en el 25’. No hubo más goles. El Athletic no tuvo opción de remontar, y no será porque los pupilos de Marcelo Bielsa no lo intentaron: "Los equipos de Marcelo Bielsa están educados en la resiliencia y no se rinden nunca. Y aquellos jugadores del Barça, si podían hacer cinco goles los hacían; y si podían hacer ocho, hacían ocho. Eran muy buena gente, pero en el campo eran unos putos asesinos", finalizó Guardiola.