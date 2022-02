Gil Manzano dirigirá el Valencia-Athletic

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano dirigirá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Valencia CF y Athletic Club, de este miércoles en Mestalla.

Gil Manzano estará auxiliado en las bandas por Diego Barbero Sevilla (Comité Andaluz) y Javier Martínez Nicolás (C. Murciano); el cuarto árbitro será Pedro Eugenio Muñoz Piedra (C. Madrileño); y en el VAR estarán Xavier Estrada Fernández (C. Catalán) y Santiago Jaime Latre (C. Aragonés).

El encuentro se disputará el miércoles a partir de las 21.30 horas. En la ida, en San Mamés, Athletic y Valencia empataron a un tanto.

Melero López dirigirá el Mallorca-Real Sociedad

Mario Melero López, del Comité Andaluz, ha sido designado para dirigir el encuentro Mallorca-Real Sociedad, aplazado de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, que se disputará este miércoles.

Melero López tendrá como asistentes a José Luis Martínez y Joan Méndez, el cuarto árbitro será José Luis Guzmán Mansilla, y en el VAR estarán el canario Alejandro Hernández Hernández y la extremeña Guadalupe Porras Ayuso.

El encuentro, que estaba inicialmente programado para el jueves 20 de enero, se disputará a partir de las 21.00 horas.

