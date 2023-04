Fran Canal, de Osasuna: "La Ertzaintza es la misma de siempre y con LaLiga no hay un solo minuto de retraso"

Tiempo de Juego quiso conocer la versión de Osasuna sobre el caos del desplazamiento del equipo navarro desde su hotel en Bilbao hasta San Mamés, antes del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Fran Canal, director general de Osasuna, explicó que el equipo se encontraba en su hotel habitual y que el equipo "en principio a las 19.05 horas estábamos ya en los dos autocares. La idea era llegar entre las 19.15 y las 19.20 horas pero el autobús da la vuelta y nos dicen que vamos por otra dirección, y después no nos movemos. Al final,nos hemos tirado en el autocar 45 minutos. Después vuelven a cambiar el sentido, cogemos otra dirección y llegamos a San Mamés a las 20.05 horas".

Los problemas de Osasuna para llegar a San Mamés retrasan el comienzo del partido hasta las 21:10 horas El autobús de Osasuna fue retenido por la Ertzaintza en su camino al estadio, al que llegó a las 20:00 horas. La RFEF anunció que el partido comenzaría diez minutos más tarde. 04 abr 2023 - 19:59





"No nos han dado explciaciones y le hemos querido explicar al árbitro que necesitábamos tiempo para calentar y prepararnos para el partido. Al final, tenemos una dinámica de partido, y más para un encuentro tan importante como este", contó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





21.10 horas: nuevo inicio del partido

Tras hablar con las partes, se decide que el partido comience diez minutos más tarde de lo previsto. Para Osasuna, este retraso no es suficiente: "Entendiendo las dificultades de retrasar el inicio porque el partido era televisado, pedimos quince minutos porque diez nos parece poco tiempo".

Según fuentes de la Federación consultadas por la Cadena COPE, en el estamento que preside Luis Rubiales indican que lo sucedido no es culpa de la RFEF porque el dispositivo de seguridad lo organiza la Ertzaintza: "En todos los partidos que hemos jugado en Bilbao, y no son pocos, la Ertzaintza es la misma, y los partidos tienen unas pautas muy concretas. Con LaLiga no hay un minuto de retraso en la llegada de los equipos a los terrenos de juego. Aquí, desconocemos quién es el responsable pero es una desorganización. Lo que se espera de un partido con este nivel es que se llegue a la hora que tiene que llegarse y que cada equipo pueda preparar el partido a su manera. Y que después se vea un espectáculo digno", reclamó.