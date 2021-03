- ESCUCHA EL BARCELONA - SEVILLA EN DIRECTO EN TIEMPO DE JUEGO

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' será titular en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla, cuatro días después de que se tuviese que retirar del terreno de juego ante el mismo conjunto en LaLiga por un estiramiento en el sóleo de la pierna izquierda.

Así, Ronald Koeman repetirá el mismo once de inicio que en el encuentro disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán consiguió el triunfo por 0-2, y Antoine Griezmann volverá a ser suplente. Por su parte, el Sevilla intentará hacer valer la renta del 2-0 de la ida con cinco cambios respecto al partido del sábado.

- Once del Barcelona: Ronald Koeman repite el once con el que ganó este fin de semana en Liga al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El holandés se encomienda a Messi y a Dembelé en la punta del ataque para darle la vuelta a la eliminatoria tras el 2-0 de la ida.

- Once del Sevilla: Julen Lopetegui introduce varios cambios en un once del que se caen jugadores importantes como Jesús Navas o Rakitic. Además, Bono no será de la partida en la portería por un problema en la mano.